В Госдуме развеяли "дымовую завесу" Зеленского после приказа сбить Ил-76 с украинцами
Слуцкий: Зеленский хочет скрыть свою вину словами о расследовании крушения Ил-76
Владимир Зеленский. Обложка © Getty Images / STR
Владимир Зеленский старается скрыть свою вину заявлениями о расследовании крушения сбитого российского Ил-76 с украинцами на борту, надеясь, что западные страны придумают для него способ избежать наказания за преступление. Такое мнение выразил глава Комитета Госдумы по международным делам и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Зеленский пытается замести следы и рассчитывает, что западные хозяева изобретут для него "формулу индульгенции", помогут "замотать" в бесконечных разбирательствах факты о вине Киева в расстреле в воздухе украинских военнопленных и российского экипажа самолёта. Так что с его стороны предложение о проведении международного расследования больше похоже на "дымовую завесу" для сокрытия собственной вины", — сказал Слуцкий в беседе с РИА "Новости".
Он призвал настоять на необходимости независимого международного расследования, а не проплаченного Западом. Депутат напомнил, что Россия созвала экстренное заседание Совбеза ООН в день катастрофы, однако французское председательство назначило его лишь на сегодня, 25 января. Таким способом Запад пытается оттянуть время, чтобы придумать оправдание для Зеленского. Тем не менее вина Киева и стран, которые накачивали Незалежную оружием, в трагедии очевидна, заключил Слуцкий.
Напомним, что авиакатастрофа с военно-транспортным Ил-76 произошла в Корочанском районе Белгородской области 24 января. Самолёт сбили украинские военные двумя ракетами иностранного производства. На борту находилось 65 украинских пленных, трое сопровождающих из числа российских военных и шесть членов экипажа. Все погибли. Украинская сторона сперва взяла ответственность за произошедшее, но после того, как стало известно о своих пленных на борту, попыталась всё отыграть назад. А Владимиру Зеленскому понадобилось 14 часов на подготовку первого заявления о катастрофе.