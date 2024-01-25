В Госдуме развеяли "дымовую завесу" Зеленского после приказа сбить Ил-76 с украинцами

Владимир Зеленский старается скрыть свою вину заявлениями о расследовании крушения сбитого российского Ил-76 с украинцами на борту, надеясь, что западные страны придумают для него способ избежать наказания за преступление. Такое мнение выразил глава Комитета Госдумы по международным делам и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Зеленский пытается замести следы и рассчитывает, что западные хозяева изобретут для него "формулу индульгенции", помогут "замотать" в бесконечных разбирательствах факты о вине Киева в расстреле в воздухе украинских военнопленных и российского экипажа самолёта. Так что с его стороны предложение о проведении международного расследования больше похоже на "дымовую завесу" для сокрытия собственной вины", — сказал Слуцкий в беседе с РИА "Новости".