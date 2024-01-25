В Госдуме призвали Минобороны разработать изменения в процедуре обмена пленными

Заниматься разработкой изменений для процедуры обмена военнопленными и продумать меры безопасности, необходимость в которых возникла на фоне крушения сбитого ВСУ самолёта Ил-76 в Белгородской области, должны специалисты Министерства обороны России. При этом очевидно, что порядок обменов должен предусматривать все возможные угрозы. Такое заявление сделал депутат Госдумы Юрий Швыткин.

"Продолжать обмен необходимо. Там находятся наши граждане, наши пленные, их нужно вытаскивать. Моё мнение в том, что нужно предусмотреть все возможные риски и продумать меры безопасности, чтобы обеспечить обмен", — подчеркнул политик в беседе с "Лентой.ру".