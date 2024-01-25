В Госдуме призвали Минобороны разработать изменения в процедуре обмена пленными
Депутат Швыткин: Обмен пленными с Украиной необходимо продолжать
Заниматься разработкой изменений для процедуры обмена военнопленными и продумать меры безопасности, необходимость в которых возникла на фоне крушения сбитого ВСУ самолёта Ил-76 в Белгородской области, должны специалисты Министерства обороны России. При этом очевидно, что порядок обменов должен предусматривать все возможные угрозы. Такое заявление сделал депутат Госдумы Юрий Швыткин.
"Продолжать обмен необходимо. Там находятся наши граждане, наши пленные, их нужно вытаскивать. Моё мнение в том, что нужно предусмотреть все возможные риски и продумать меры безопасности, чтобы обеспечить обмен", — подчеркнул политик в беседе с "Лентой.ру".
Напомним, что авиакатастрофа с военно-транспортным Ил-76 произошла в Корочанском районе Белгородской области 24 января. Самолёт сбили украинские военные двумя ракетами иностранного производства. На борту находилось 65 украинских пленных, трое сопровождающих из числа российских военных и шесть членов экипажа. Все погибли. Украинская сторона сперва взяла ответственность за произошедшее, но после того, как стало известно о своих пленных на борту, попыталась всё отыграть назад. А Владимиру Зеленскому понадобилось 14 часов на подготовку первого заявления о катастрофе.
ТАСС / Александр Полегенько