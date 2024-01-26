Суд удовлетворил иск 2ГИС и обязал Google вернуть приложение в Google Play

Арбитражный суд Москвы завершил рассмотрение иска компании "ДубльГИС", которая настаивала на признании незаконным решение Google об удалении приложения 2ГИС из Google Play. Служители Фемиды удовлетворили требование, обязав американскую корпорацию продолжить распространение программы на территории России и СНГ.

После вступления судебного акта в силу у сервиса есть пять дней на то, чтобы вернуть приложение. Если требование будет проигнорировано, Google будет обязан ежедневно выплачивать российской компании по 100 тысяч рублей. Каждую неделю эта сумма будет удваиваться.