МИД Китая выступил с заявлением после украинского удара по Ил-76
Спикер МИД Китая Вэньбинь призвал к прекращению огня после катастрофы Ил-76
Сотрудники правоохранительных органов работают на месте катастрофы Ил-76. Фото © LIFE
МИД Китая призвал прекратить бои на Украине после катастрофы Ил-76 в Белгородской области с 65 пленными на борту. С таким заявлением выступил в пятницу, 26 января, официальный представитель внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь.
"Мы надеемся, что каждая из сторон приложит усилия для политического урегулирования кризиса и что ведение огня будет прекращено в кратчайшие сроки", — сформулировал позицию Пекина дипломат.
Напомним, что 24 января украинская армия нанесла удар по российскому военно-транспортному самолёту Ил-76, который затем упал в Корочанском районе Белгородской области. На борту находились 65 украинских пленных, трое сопровождающих из числа российских военных и шестеро членов экипажа. Все погибли. Предполагаемые обломки ракет уже найдены на месте катастрофы, также в обшивке самолёта остались поражающие элементы снарядов.