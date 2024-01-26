МИД Китая выступил с заявлением после украинского удара по Ил-76

МИД Китая призвал прекратить бои на Украине после катастрофы Ил-76 в Белгородской области с 65 пленными на борту. С таким заявлением выступил в пятницу, 26 января, официальный представитель внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь.

"Мы надеемся, что каждая из сторон приложит усилия для политического урегулирования кризиса и что ведение огня будет прекращено в кратчайшие сроки", — сформулировал позицию Пекина дипломат.