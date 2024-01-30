День Деда Мороза и Снегурочки, День бегства от стресса, Антон-перезимник: Праздники и приметы 30 января Сегодняшний день, 30 января 2024 года, полон в России неофициальных праздников. Отмечая их, можно вспомнить главных новогодних персонажей, озаботиться своим отдыхом и отпуском, узнать историю популярной во многих странах выпечки. 29 января, 21:01 30 января отмечается День Деда Мороза и Снегурочки. Обложка © Shutterstock

День Деда Мороза и Снегурочки

Хоть это и может показаться странным, на 30 января в России приходится вполне новогодний праздник — День Деда Мороза и Снегурочки. Несколько фактов о нём: Это праздник неформальный, появившийся на просторах Интернета.

Впервые стал упоминаться примерно в 2010 году.

Отмечается теперь ежегодно 30 января, по календарю не смещается.

Каких-то традиций его празднования не сложилось.

Кто придумал отмечать День Деда Мороза и Снегурочки в России 30 января, уже не узнать. Примерно 14 лет назад о нём в эту дату стали писать один из другим отечественные сайты, и теперь этот праздник уже можно считать отчасти традиционным. Правда, каких-то организованных мероприятий не проводится, ведь Новый год уже далеко позади.

Хоть часто и пишут, что этот праздник — древний языческий, славянский, на самом деле это не так. Дед Мороз и Снегурочка достаточно "молоды". Хоть и можно найти предпосылки для этих персонажей в глубине веков, на самом деле образы новогоднего доброго дедушки-волшебника и его внучки-помощницы сформировались относительно недавно.

Историки склонны считать, что прототипом Деда Мороза был восточнославянский дух холода Трескун, или, как его ещё называли, Студенец. Уже больше был похож на нашего Деда Мороза персонаж старинных сказок Морозко. В более поздних версиях он назывался Мороз Иванович, или Мороз Ёлкич.

Затем Дед Мороз, как и Санта-Клаус, приобрёл черты доброго святого Николая, раздающего подарки. Случилось это уже в XIX веке. Тогда же Дед Мороз "подобрел". А вот статус хозяина новогоднего праздника он получил уже после 1936 года, когда в СССР стала возрождаться традиция новогодних ёлок. Тогда же появилась и его внучка Снегурочка, то есть она и вправду совсем "юная". Сегодняшний добрый праздник День Деда Мороза и Снегурочки — повод узнать об этих интересных страницах истории России и других стран. А для кого-то, может быть, причина наконец выкинуть новогоднюю ёлку.

День бегства от стресса

30 января отмечается День бегства от стресса. Фото © Shutterstock

30 января в России можно отметить праздник, который больше известен в англоязычных странах, — День бегства от стресса (Escape Day). Коротко о нём: Это неформальный международный праздник.

Отмечается ежегодно 30 января, по календарю не смещается.

Придуман в США, откуда распространился по миру.

Цель — призвать всех к отдыху, несмотря на множество дел на работе, дома и по учёбе.

День бегства от стресса — один из тех неформальных праздников, инициатор которых уже неизвестен, они не привязаны к конкретному событию, но заняли своё место в календаре. Посвящён он теме отдыха, о котором в современном мире многие забывают в постоянной суете: за работой, учёбой, другими делами. В итоге накапливаются стрессы.

Стресс — это реакция организма на такое внешнее воздействие, которое заставляет нас что-то менять в жизни. Он может быть как положительным, так и отрицательным. Второй может вызвать апатию, уныние, истощение сил, депрессию, подрывая здоровье человека. Длительный стресс даже становится причиной возникновения или обострения многих заболеваний.

Есть много способов борьбы со стрессом, и один из них как раз "бегство", то есть выход из рутины, хоть временный. Это может быть небольшое путешествие куда-нибудь недалеко для новых впечатлений, незапланированная прогулка с близкими, время, выделенное на хобби. А вот пытаться убегать от стресса через вредные привычки, изолирование от окружающих психологи не советуют — так можно себе только навредить.

День планирования отпуска

30 января отмечается День планирования отпуска. Фото © Freepik

Следующий праздник в России можно отметить как продолжение предыдущего. На 30 января также приходится День планирования отпуска. Вот что о нём известно: Это международный неофициальный праздник.

Ежегодно отмечается в одну дату — 30 января.

Инициатор — Американская ассоциация путешествий (U.S. Travel Association).

Цель — стимулировать людей больше отдыхать.

День планирования отпуска был учреждён в США в 2017 году и оттуда разошёлся по миру. Американская ассоциация путешествий, в состав которой входит около 600 организаций, решила таким образом призвать сограждан обязательно отправляться на отдых. В качестве повода для появления такого праздника привели тот факт, что средняя протяжённость отпуска в стране сокращается: люди предпочитают больше работать, чтобы поддерживать свой уровень потребления.

Между тем психологи предупреждают: работа без отпуска в течение долгого времени негативно сказывается на здоровье и психике. Так, может появиться тахикардия, снизиться иммунитет, ухудшиться память, концентрация внимания. При перегрузе нервная система истощается и возрастает возбуждение, в результате человек становится вспыльчивым, обидчивым и восприимчивым.

Поэтому сегодня, в День планирования отпуска, можно заняться вопросом, которому посвящён этот неофициальный праздник. Тем более что, если организовывать отдых заранее, это будет ещё и гораздо дешевле. Летом съездить на юг может стоить уже в два раза дороже.

День круассана

30 января отмечается День круассана. Фото © Freepik

30 января в России можно отметить праздник, посвящённый популярному во многих странах лакомству. На эту дату приходится День круассана. Рассказываем о нём: Это международный неофициальный праздник.

История его появления уже неизвестна.

Отмечается каждый год в одну дату — 30 января.

Круассан, как это часто бывало в истории кулинарии, придумали в одной стране, а популярным он стал благодаря другой. Это мучные изделия, которые выпекались в Австрии по меньшей мере с XIII века. Современное название они получили от слова croissant, что на французском означает "полумесяц". Именно Франция внесла основной вклад в распространение круассанов по миру. Началом популярности рецепта считается 1839 год, когда австрийский артиллерийский офицер Август Цанг открыл в Париже свою пекарню, где пекли такие булочки.

Насчёт формы круассана есть целая легенда. Согласно ей, в 1683 году венский пекарь Петер Вендлер впервые сделал такую булочку в честь неудачной осады турками Вены и их поражения в Венской битве.

Мало кто знает, что, если в России круассаны чаще продают с начинкой, настоящий французский — без неё. Это уже потом, когда выпечка стала международным достоянием, в неё стали класть сыр, ветчину, кремы, джемы и так далее. Как отметить сегодняшний День круассана — отведать это лакомство, купив его в магазине или приготовив самостоятельно. Правда, диетологи говорят, что это не лучший выбор для здорового питания из-за высокой калорийности.

Приметы 30 января

День памяти святого Антония Великого

30 января Русская православная церковь чтит память нескольких святых Антониев, в том числе Антония Великого — раннехристианского подвижника и пустынника, который считается основателем отшельнического монашества. Согласно преданию, он жил в III–IV веках, ещё в 18-летнем возрасте уединился в пустыне. Через 20 лет отшельничества вокруг его обители образовалась община. Он не был первым монахом и сам учился иночеству у живших в пустыне ревнителей, но имя святого Антония объединило единомышленников в братские общины. Его жизнь стала образцом для подражания.

Антон-перезимник

На Руси же этот день назвали Антон-перезимник, считалось, что это середина зимы. В народе верили, что он поворачивает погоду на весну. Было принято печь хлеба в форме колобков, символизирующих солнце. Согласно приметам, если заболеть в этот день, недуг долго не отступит, поэтому все старались одеваться тепло. Запрещалось на Антона заниматься рукоделием. Вместо этого уделяли время жилищу — прибирали, чинили утварь. Весёлые забавы на улице также были под запретом — чтобы зима не подумала, что она всем нравится, и не осталась.

Погодные приметы 30 января

Светит солнце — к потеплению.

Снегопад — к поздней весне.

Оттепель на Антона — к хорошему улову рыбы.

Синицы громко щебечут — к похолоданию.

Вечером видно месяц — к хорошему урожаю хлебов.

Именинники 30 января

30 января именины может отмечать российский актёр Егор Корешков. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Сегодня, 30 января, именины могут отмечать: Антон

Виктор

Георгий

Иван

Павел

Егор

Антонина. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает успехов и здоровья!

Авторы Вадим Андреев