Посол Антонов осудил США за молчание после атаки ВСУ на Ил-76
Посол Антонов заявил, что Вашингтон так и не осудил теракт Киева со сбитым Ил-76
Обстановка на месте крушения транспортного самолёта Ил-76 ВКС РФ. Обложка © ТАСС / Следственный комитет РФ
Российская сторона два дня ожидала от Белого дома осуждения теракта киевского режима, в результате которого был сбит российский Ил-76 с украинскими пленными на борту, однако этого так и не произошло даже после созванного по настоянию Москвы заседания Совбеза ООН. Такое мнение посла РФ в США Анатолия Антонова приводится в телеграм-канале российского диппредставительства.
Дипломат заявил, что американские госслужащие уходят от очевидных фактов и пытаются не замечать варварские действия украинских властей. Как отметил посол, дело начало доходить даже до того, что некоторые политические деятели в Соединённых Штатах пытаются переложить на Москву ответственность за случившееся в Белгородской области ЧП.
Подобная "страусиная политика", как напомнил Антонов, ещё никогда не доводила до добра, а такие действия США в информационном поле создают у Киева ощущение поддержки и безнаказанности. Дипломат подчеркнул, что в этой ситуации Белый дом ничего не выигрывает.
"Потворство террористам способствует дальнейшему "проседанию" облика США, которые в прежние годы считались уважаемым государством. Вашингтон идёт по опасному пути, превращаясь в соучастника кровавых терактов", — заключил Антонов.
Как сообщал Лайф, ВСУ сбили военно-транспортный Ил-76, который упал в Корочанском районе Белгородской области 24 января. На борту находилось 65 украинских пленных, трое сопровождающих из числа российских военных и шестеро членов экипажа. Все погибли. Как заявили в Минобороны РФ, зенитно-ракетное вооружение, из которого сбили российское воздушное судно, находилось в селе Липцы Харьковской области. Впоследствии российский лидер Владимир Путин назвал удар по самолёту Ил-76 преступлением киевского режима.