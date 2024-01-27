Посол Антонов осудил США за молчание после атаки ВСУ на Ил-76

Российская сторона два дня ожидала от Белого дома осуждения теракта киевского режима, в результате которого был сбит российский Ил-76 с украинскими пленными на борту, однако этого так и не произошло даже после созванного по настоянию Москвы заседания Совбеза ООН. Такое мнение посла РФ в США Анатолия Антонова приводится в телеграм-канале российского диппредставительства.

Дипломат заявил, что американские госслужащие уходят от очевидных фактов и пытаются не замечать варварские действия украинских властей. Как отметил посол, дело начало доходить даже до того, что некоторые политические деятели в Соединённых Штатах пытаются переложить на Москву ответственность за случившееся в Белгородской области ЧП.

Подобная "страусиная политика", как напомнил Антонов, ещё никогда не доводила до добра, а такие действия США в информационном поле создают у Киева ощущение поддержки и безнаказанности. Дипломат подчеркнул, что в этой ситуации Белый дом ничего не выигрывает.