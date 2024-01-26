СК РФ показал видео посадки украинских пленных в Ил-76, который позже собьют ВСУ
Следственный комитет опубликовал видео загрузки украинских военнопленных в самолёт Ил-76, который позже собьют в Белгородской области. Запись размещена в телеграм-канале ведомства.
Посадка украинских пленных в Ил-76, который позже собьют ВСУ в Белгородской области. Видео © Telegram / Следком
"Кадры посадки украинских военнопленных в самолёт Ил-76, который потерпел крушение в Белгородской области в результате террористического акта", — подписали видео в СК.
Напомним, 24 января ВСУ сбили военно-транспортный Ил-76, который упал в Корочанском районе Белгородской области. На борту находились 65 украинских пленных, трое сопровождающих из числа российских военных и шестеро членов экипажа. Все погибли. Киев сперва взял ответственность за произошедшее, но, после того как стало известно о своих пленных на борту, попытался всё отыграть назад. Предположительно, ВСУ сбили борт двумя ракетами иностранного производства. СК и Минобороны РФ выяснили, что удар нанесли из ЗРК, который находился в селе Липцы Харьковской области. По словам президента России Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту находились военнопленные.
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