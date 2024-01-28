Политический финал: Зеленского предупредили о последствиях из-за лжи о катастрофе Ил-76

Катастрофа Ил-76 в небе над Белгородской областью может стать политическим концом для Владимира Зеленского. Таким мнением в интервью РИА "Новости" поделился экс-депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров.

"Я думаю, что это может стать началом конца Зеленского, если факт лжи, которую он публично озвучил, станет явным. Ложь заключается в том, что они прекрасно знают, кто стрелял, откуда стрелял", — заявил Килинкаров.

По словам бывшего нардепа, для всех очевидно, что срок президентства Зеленского истекает, поэтому его оппоненты на Украине будут раскачивать историю со сбитыми над Белгородской областью украинскими пленными по полной. Помимо этого, Зеленский дал родственникам убитых военнопленных надежду на то, что те ещё живы. Это складывается из того, что киевские власти подтвердили подлинность списка, но в то же время оставили под сомнением факт присутствия украинцев на сбитом ВСУ борту.

Мнение о данной ситуации высказал ещё один участник международного общественного движения "Другая Украина" — обозреватель сайта "Украина.ру" Владимир Скачко. Он также уверен, что эта история может поставить крест на политической карьере Зеленского.