На Украине признали, что погибших в сбитом Ил-76 планировалось обменять
Координационный штаб по обращению с украинскими военнопленными подтвердил информацию о том, что 65 солдат ВСУ, которые погибли при крушении самолёта Ил-76, входили в список для обмена. Об этом сообщили в телеграм-канале штаба.
"Координационный штаб подтверждает, что 65 украинских пленных из этого списка действительно планировалось вернуть на Украину в рамках запланированного обмена 24 января", — указано в заявлении.
Там добавили, что накануне состоялась встреча родственников пленных с главой украинской разведки Кириллом Будановым и другими высокопоставленными силовиками.
Как сообщал Лайф, ВСУ сбили военно-транспортный Ил-76, который упал в Корочанском районе Белгородской области 24 января. На борту находилось 65 украинских пленных, трое сопровождающих из числа российских военных и шестеро членов экипажа. Все погибли. Киев сразу взял ответственность за теракт, однако позднее попытался отыграть назад, а Владимир Зеленский сделал первое заявление по трагедии лишь спустя 14 часов. Власти Оренбургской области опубликовали список погибших членов экипажа Ил-76, а 26 января представитель ГУР Украины признал факт сорванного обмена пленными, летевшими на Ил-76. Предположительно, при атаке ВСУ использовали иностранные ракеты, что, указывают в российском представительстве в ООН, может сделать страны Запада соучастниками. А в Кремле возмутились тому, что Запад не осудил теракт Киева.
ТАСС