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27 января, 21:46

Турция поставила в Россию более чем 885 тысяч куриных яиц

ОЗК: В Россию из Турции доставили свыше 885 тысяч куриных яиц

Объединённая зерновая компания (ОЗК) привезла в Россию партию из более чем 885 тысяч куриных яиц. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на компанию.

"27 января партия яиц, которую группа ОЗК импортировала из Турции, была выгружена в порту Новороссийск, прошла ветеринарный контроль и таможенную очистку. Размер поставленной партии куриных яиц составляет более 885 тысяч штук", — отчитались в компании.

В скором времени яйца передадут российскому покупателю.

В России снова упали цены на яйца
В России снова упали цены на яйца

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что спрос на яйца в России начал резко расти, но правительство вовремя не сориентировалось, не открыв импорт. Таким образом, цены на продукт начали увеличиваться, несмотря на то что производство не сокращалось. На фоне подорожания яиц в России правительство решило импортировать их из Турции, поставки открыли в конце декабря. Кроме того, кабмин обнулил импортные пошлины на данную продукцию в целях стабилизации цен.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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