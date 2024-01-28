Жительница Ростова-на-Дону рассказала о состоянии обрушившегося аварийного дома

Стены пятиэтажного жилого дома на улице Нариманова в Ростове-на-Дону рушатся уже не первый раз, рассказала горожанка Ольга, чьи родственники проживают в аварийном здании. По словам женщины, у её родителей однажды от давления упала межкомнатная перегородка.

"Это уже не первый раз, а третий как минимум в разных местах. У родителей стена упала межкомнатная от давления. Управляющая компания заложила и закрасила стену", — рассказала она "Газете.ru".