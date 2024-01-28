Жительница Ростова-на-Дону рассказала о состоянии обрушившегося аварийного дома
Жительница Ростова-на-Дону: Стены пятиэтажного дома рушатся уже третий раз
Стены пятиэтажного жилого дома на улице Нариманова в Ростове-на-Дону рушатся уже не первый раз, рассказала горожанка Ольга, чьи родственники проживают в аварийном здании. По словам женщины, у её родителей однажды от давления упала межкомнатная перегородка.
"Это уже не первый раз, а третий как минимум в разных местах. У родителей стена упала межкомнатная от давления. Управляющая компания заложила и закрасила стену", — рассказала она "Газете.ru".
Ростовчанка добавила, что дом находится в таком состоянии последние десять лет: он сильно просаживается, из-за чего по ночам жители слышат скрип, а однажды в подъезде прямо из стены ключом забила горячая вода. В то же время все управляющие компании, работавшие в здании, "растащили бюджет и пропали".
Напомним, 27 января в Ростове-на-Дону обрушилась стена пятиэтажного жилого дома, пострадавших нет. За несколько часов до инцидента жильцы слышали сильный грохот и скрежет. Здание отключили от газоснабжения. Выяснилось, что жильцам ещё в 2020 году предлагали переселиться из здания, но они отказались. Более того, тогда же дом признали аварийным и подлежащим сносу. Позже стало известно, что подъезд жилого дома полностью обрушился. В Сети появилось страшное видео с моментом ЧП.
ТАСС / Эрик Романенко