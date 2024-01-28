СК возбудил дело о халатности после обрушения стены дома в Ростове-на-Дону

Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности после обрушения части жилого дома в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Момент обрушения подъезда в многострадальном доме на улице Нариманова. Видео © VK / "Ростов Газета | Новости Ростова-на-Дону"

"В настоящее время следователи проводят дополнительный осмотр места происшествия, допрашивают жильцов дома, сотрудников администрации, ими изучается и анализируется правоустанавливающая и техническая документация дома", — говорится в сообщении ведомства.