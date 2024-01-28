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28 января, 14:34

СК возбудил дело о халатности после обрушения стены дома в Ростове-на-Дону

Спасатели и следователь на месте обрушения части дома в Ростове-на-Дону. Обложка © Telegram / Ростовский Следком

Спасатели и следователь на месте обрушения части дома в Ростове-на-Дону. Обложка © Telegram / Ростовский Следком

Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности после обрушения части жилого дома в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Момент обрушения подъезда в многострадальном доме на улице Нариманова. Видео © VK / "Ростов Газета | Новости Ростова-на-Дону"

"В настоящее время следователи проводят дополнительный осмотр места происшествия, допрашивают жильцов дома, сотрудников администрации, ими изучается и анализируется правоустанавливающая и техническая документация дома", говорится в сообщении ведомства.

В ходе расследования дела будут установлены причины и обстоятельства случившегося, а должностным лицам администрации дадут соответствующую правовую оценку.

Жительница Ростова-на-Дону рассказала о состоянии обрушившегося аварийного дома
Жительница Ростова-на-Дону рассказала о состоянии обрушившегося аварийного дома

Напомним, накануне, 27 января, в Ростове-на-Дону начала обрушаться стена пятиэтажного жилого дома. В результате происшествия никто не пострадал. За несколько часов до инцидента жильцы слышали сильный грохот и скрежет. Специалисты отключили здание от газоснабжения. Выяснилось, что жильцам ещё в 2020 году предлагали переселиться из здания, но они отказались. Более того, тогда же дом признали аварийным и подлежащим сносу. Позже стало известно, что подъезд жилого дома полностью обрушился. В Сети появилось страшное видео с моментом ЧП.

Дарья Нарыкова
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