Пентагон пригрозил ответить на удар по американской базе на Ближнем Востоке
Шеф Пентагона Остин: США ответят на атаки против своих сил на Ближнем Востоке
Америка не станет молча сносить нападение на своих военнослужащих на Ближнем Востоке, власти ответят на данные действия. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
"Поддерживаемые Ираном силы несут ответственность за продолжающиеся атаки на американских военнослужащих, и мы предпримем необходимые шаги для защиты США и наших сил в надлежащее время и надлежащим образом", — сообщил Остин.
Ранее Центральное командование США заявило, что атака дрона на американскую базу произошла на северо-востоке Иордании. Президент Штатов Джо Байден уже назвал виновных. По его словам, за нападением стоят некие проиранские группировки, которые Вашингтон обещал покарать. Позже министр правительственных коммуникаций и официальный представитель кабмина Королевства Иордания Муханнад Мубайдин опроверг заявление США о том, что американские силы были атакованы на территории королевства. Он уточнил, что военные погибли при атаке беспилотника не в Иордании, а в Сирии. По последним данным, более 30 военных США оказались ранены, трое погибли.
Wikipedia / David B. Gleason