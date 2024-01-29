Пентагон пригрозил ответить на удар по американской базе на Ближнем Востоке

Америка не станет молча сносить нападение на своих военнослужащих на Ближнем Востоке, власти ответят на данные действия. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

"Поддерживаемые Ираном силы несут ответственность за продолжающиеся атаки на американских военнослужащих, и мы предпримем необходимые шаги для защиты США и наших сил в надлежащее время и надлежащим образом", — сообщил Остин.