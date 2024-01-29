Политолог предупредил о последствиях в случае удара США по Ирану

Вашингтон вполне может нанести удар по объектам в Иране, чтобы ответить на обстрел военной базы США в Иордании, в результате которого погибли трое американских солдат. Такое развитие событий в беседе с телеканалом "360" допустил политолог, журналист Юрий Светов.

"В Конгрессе Соединённых Штатов давно призывают — есть такие горячие головы — нанести удар по нефтеперерабатывающим комплексам Ирана, по местам размещения их ракет, и это вполне возможная ситуация, что такое могут сделать", — пояснил Светов.