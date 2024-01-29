Политолог предупредил о последствиях в случае удара США по Ирану
Политолог Светов: Если США ответят ударами по Ирану, будут серьёзные последствия
Вашингтон вполне может нанести удар по объектам в Иране, чтобы ответить на обстрел военной базы США в Иордании, в результате которого погибли трое американских солдат. Такое развитие событий в беседе с телеканалом "360" допустил политолог, журналист Юрий Светов.
"В Конгрессе Соединённых Штатов давно призывают — есть такие горячие головы — нанести удар по нефтеперерабатывающим комплексам Ирана, по местам размещения их ракет, и это вполне возможная ситуация, что такое могут сделать", — пояснил Светов.
Если же удар будет произведён, со стороны Ирана последует ответная реакция. Эксперт напомнил о и без того напряжённой обстановке в Красном море, где американские корабли регулярно подвергаются нападениям со стороны хуситов. Если же американского лидера Джо Байдена смогут уговорить на атаку по иранским объектам, последствия будут куда более серьёзные.
Ранее Центральное командование США заявило, что атака дрона на американскую базу произошла на северо-востоке Иордании. Президент Штатов Джо Байден уже назвал виновных. По его словам, за нападением стоят некие проиранские группировки, которые Вашингтон обещал покарать. Позже министр правительственных коммуникаций и официальный представитель кабмина Королевства Иордания Муханнад Мубайдин опроверг заявление США о том, что американские силы были атакованы на территории королевства. Он уточнил, что военные погибли при атаке беспилотника не в Иордании, а в Сирии. По последним данным, более 30 военных США оказались ранены, трое погибли.
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