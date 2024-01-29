Получены предварительные данные расшифровки чёрных ящиков сбитого Ил-76
Фото © Telegram / Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России
Специалисты завершили предварительную расшифровку бортовых самописцев Ил-76, сбитого украинской ракетой над Белгородской областью 24 января. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источники в экстренных службах.
"Получены предварительные данные", — сказал собеседник агентства, но подробностей при этом не привёл.
Напомним, что катастрофа военно-транспортного Ил-76 произошла в Корочанском районе Белгородской области. На борту находились 65 украинских пленных, трое сопровождающих из числа российских военных и шестеро членов экипажа. Все погибли. Президент России Владимир Путин заявил, что Главное управление разведки Минобороны Украины было в курсе, что сбитый украинскими военными самолёт Ил-76 вёз военнопленных их страны к месту обмена. Также глава государства назвал случившееся преступлением киевского режима.