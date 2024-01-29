Совет ISU 7 февраля примет решение о командном золоте России на ОИ-2022

Спортивный арбитражный суд (CAS) не занимался изучением итогов командного турнира фигуристов на Олимпийских играх в 2022 году, рассматривая допинговое дело российской спортсменки Камилы Валиевой. Об этом сказано в судебном решении.

Теперь слово за Международным союзом конькобежцев (ISU), который решит судьбу медалей командного соревнования, уточняется в материале. Заседание совета ISU по вопросу распределения медалей в командном турнире фигуристов на Олимпиаде в Пекине состоится 7 февраля, сообщает Первый канал.