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Совет ISU 7 февраля примет решение о командном золоте России на ОИ-2022

29 января, 16:13
Камила Валиева. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Камила Валиева. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Спортивный арбитражный суд (CAS) не занимался изучением итогов командного турнира фигуристов на Олимпийских играх в 2022 году, рассматривая допинговое дело российской спортсменки Камилы Валиевой. Об этом сказано в судебном решении.

Теперь слово за Международным союзом конькобежцев (ISU), который решит судьбу медалей командного соревнования, уточняется в материале. Заседание совета ISU по вопросу распределения медалей в командном турнире фигуристов на Олимпиаде в Пекине состоится 7 февраля, сообщает Первый канал.

В Госдуме назвали отстранение Валиевой плевком в душу всем ценителям фигурного катания
В Госдуме назвали отстранение Валиевой плевком в душу всем ценителям фигурного катания

Напомним, сборная России по фигурному катанию взяла золото Олимпиады в Пекине в 2022 году, победив в командном турнире. Чемпионами в составе нашей команды стали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Но медали так и не были вручены по решению МОК из-за положительного допинг-теста Валиевой, который она сдала более чем за месяц до старта. CAS вёл расследование два года. Сегодня было озвучено судебное решение: 17-летняя фигуристка отстранена на четыре года и лишена всех титулов, завоёванных с 25 декабря 2021 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал политизированным решение суда.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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