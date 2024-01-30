НОК США: Американские фигуристы получат золотые медали Олимпийских игр в Пекине
Американских фигуристов наградят золотыми медалями за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года, которые проходили в Пекине. Об этом сообщила гендиректор Национального олимпийского комитета США Сара Хиршланд.
"Фигуристы сборной США будут награждены золотыми медалями командного турнира зимних Олимпийских игр в Пекине", — говорится в сообщении пресс-службы НОК США по итогам разговора Хиршланд с Международным олимпийским комитетом (МОК).
Ранее Лайф рассказывал, что сборная России по фигурному катанию завоевала золото на Олимпиаде в Пекине в 2022 году. Чемпионами в составе нашей команды стали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов. При этом МОК решил не вручать медали нашим спортсменам из-за положительного допинг-теста Валиевой, который она сдала более чем за месяц до старта. CAS вёл расследование два года. Вчера было озвучено судебное решение: 17-летняя фигуристка отстранена на четыре года и лишена всех титулов, завоёванных с 25 декабря 2021 года. В Кремле назвали решение суда политизированным.
ТАСС / Валерий Шарифулин