"Наши были лучше всех": Призёр ОИ назвал обидным решение лишить золота российских фигуристов

Решение заменить золотые медали российских спортсменов на Олимпийских играх 2022 года бронзовыми — обидное, но могло быть и хуже. Такое мнение выразил серебряный призёр Олимпиады-2018 по фигурному катанию в командных соревнованиях Александр Энберт.

Он отметил, что регламент командного турнира в фигурном катании не такой устоявшийся в сравнении с другими командными соревнованиями, например по футболу или хоккею, поэтому решения могли быть разные.

"Думаю, учитывая контекст всего происходящего, то, что наша команда осталась с олимпийскими медалями, — не самое плохое решение, какого можно было ожидать", — объяснил он свою позицию в беседе с "Газетой.ru".