"Наши были лучше всех": Призёр ОИ назвал обидным решение лишить золота российских фигуристов
Энберт: Российские фигуристы были лучшими на Олимпийских играх – 2022
Решение заменить золотые медали российских спортсменов на Олимпийских играх 2022 года бронзовыми — обидное, но могло быть и хуже. Такое мнение выразил серебряный призёр Олимпиады-2018 по фигурному катанию в командных соревнованиях Александр Энберт.
Он отметил, что регламент командного турнира в фигурном катании не такой устоявшийся в сравнении с другими командными соревнованиями, например по футболу или хоккею, поэтому решения могли быть разные.
"Думаю, учитывая контекст всего происходящего, то, что наша команда осталась с олимпийскими медалями, — не самое плохое решение, какого можно было ожидать", — объяснил он свою позицию в беседе с "Газетой.ru".
Так или иначе, результат обидный, ведь россияне были лучшими на той Олимпиаде. И не менее обидно наблюдать за тем, как международная организация принимает такие решения, подытожил Энберт.
Напомним, на Олимпиаде в Пекине в 2022 году наша сборная по фигурному катанию выиграла золото. Чемпионами стали Камила Валиева, Марк Кондратюк и другие, однако МОК решил не вручать им медали из-за положительного допинг-теста Валиевой, который она сдала более чем за месяц до старта. CAS вёл расследование два года. В итоге вчера Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал её на четыре года и лишил всех титулов, завоёванных с 25 декабря 2021 года. В Кремле такое решение назвали политизированным.
ТАСС / Zuma / Mickael Chavet