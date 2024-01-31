Песков: Кремль следит за новостями о Залужном, есть много вопросов

"В Киеве всё неладно": Кремль отреагировал на чехарду с "отставкой" Залужного

В Кремле следят за ситуацией с главнокомандующим Вооружёнными силами Украины Валерием Залужным, при этом очевидно, что у киевского режима сейчас "всё неладно". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.