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"В Киеве всё неладно": Кремль отреагировал на чехарду с "отставкой" Залужного

Песков: Кремль следит за новостями о Залужном, есть много вопросов

31 января, 10:14

Getty Images / Alexey Furman

В Кремле следят за ситуацией с главнокомандующим Вооружёнными силами Украины Валерием Залужным, при этом очевидно, что у киевского режима сейчас "всё неладно". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Пока много вопросов. Очевидным остаётся одно: у киевского режима много проблем. Там всё неладно. Это однозначно. Очевидно, что провалившееся контрнаступление и проблемы на фронтах приводят к росту противоречий среди представителей киевского режима", — подчеркнул представитель Кремля.

"Это полный распад": Захарова оценила заявления о возможной отставке Залужного
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Эпопея с якобы "отставкой" Залужного началась 29 января: слухи быстро распространились в Сети и украинских СМИ. В этот же день офис Зеленского опроверг информацию об увольнении генерала. СМИ узнали, что должность главкома предлагали главе ГУР Кириллу Буданову и командующему Сухопутными войсками Украины Александру Сырскому, но они отказались, вынудив Зеленского "простить" Залужного.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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