"Это полный распад": Захарова оценила заявления о возможной отставке Залужного
Захарова назвала агонией киевского режима заявления об отставке Залужного
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала возможную отставку главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного. Она считает, что вся ситуация вокруг украинского военачальника является агонией киевского режима.
"Это полный распад, уже окончательный распад государственности — как рычагов управления, так и всей системы управления. Её в принципе нет", — рассказала Захарова в эфире радио Sputnik.
По словам представителя МИД, Владимир Зеленский полностью уничтожил свою команду, с которой вступил в должность. Причём в настоящее время эта власть "держится только на кормушке", вокруг которой бегает "эта стая". Приближённые к Зеленскому члены команды "самоуничтожают друг друга", резюмировала Захарова.
Ранее Лайф писал, что офис Зеленского, а также Минобороны Незалежной опровергли информацию об отставке Залужного. В Пентагоне же отказались давать комментарии по теме. Пресс-секретарь ведомства Райдер отметил, что не "фиксирует никаких изменений". Примечательно, что предложение стать новым главнокомандующим недавно получил начальник ГРУ Украины Кирилл Буданов, однако уже отказался от поста. Об аналогичном отказе также сообщил и командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.
ТАСС / Александр Щербак