"Это полный распад": Захарова оценила заявления о возможной отставке Залужного

"Это полный распад, уже окончательный распад государственности — как рычагов управления, так и всей системы управления. Её в принципе нет", — рассказала Захарова в эфире радио Sputnik.

По словам представителя МИД, Владимир Зеленский полностью уничтожил свою команду, с которой вступил в должность. Причём в настоящее время эта власть "держится только на кормушке", вокруг которой бегает "эта стая". Приближённые к Зеленскому члены команды "самоуничтожают друг друга", резюмировала Захарова.