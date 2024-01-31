"Мам, это я, не плачь!": Вернувшийся из плена ВСУ российский боец впервые позвонил домой
Обменянные из плена бойцы ВС РФ поделились эмоциями от возвращения домой
Российские военнослужащие, возвращённые из плена ВСУ, рассказали о том, как чувствуют себя, вернувшись на Родину. Ролик опубликовала пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.
Возвращённые из плена бойцы ВС РФ радуются возвращению домой. Видео © t.me / Минобороны РФ
"Сегодня 31 января, наконец-то поменялись, вернулись домой. Неделю назад тоже пытались поменять, но обмен не состоялся, сейчас рады. Надеемся быстрее попасть домой", — рассказал один из бойцов.
Его товарищи тоже поделились эмоциями. Один из мужчин отметил, что ещё никогда не испытывал таких ощущений, находясь на своей земле, у себя на Родине. А второй, не сдерживая улыбки, поведал главную причину своей радости — у него родилась дочь. Ещё один солдат во время остановки впервые после попадания в плен позвонил маме.
"Привет, мам, это я! Да-да-да. Нас сегодня обменяли, мы в России уже. Да, вот только-только! Как у вас дела? <…> Ладно, всё, не плачь, давай, всё нормально, всё, давай, целую, пока!" — таков был трогательный разговор российского солдата с матерью, которая переживала за сына всем сердцем.
Напомним, ранее сегодня Минобороны РФ сообщило о новом обмене пленными с Украиной. По итогам переговоров на родину из плена ВСУ вернулись 195 российских военнопленных. Киевской стороне было передано аналогичное число бойцов. Кстати, прошлый обмен пленными между сторонами по формуле 192 на 192 должен был состояться 24 января на границе Белгородской области, однако был сорван из-за крушения российского Ил-76. Борт перевозил 65 украинских военнопленных и был сбит ВСУ. Следом за ним летел второй самолёт, но его успели развернуть. К слову, экспертиза подтвердила, что воздушное судно было сбито ракетой из американской системы Patriot.
T.me / Минобороны РФ