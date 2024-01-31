"Мам, это я, не плачь!": Вернувшийся из плена ВСУ российский боец впервые позвонил домой

Российские военнослужащие, возвращённые из плена ВСУ, рассказали о том, как чувствуют себя, вернувшись на Родину. Ролик опубликовала пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

Возвращённые из плена бойцы ВС РФ радуются возвращению домой. Видео © t.me / Минобороны РФ

"Сегодня 31 января, наконец-то поменялись, вернулись домой. Неделю назад тоже пытались поменять, но обмен не состоялся, сейчас рады. Надеемся быстрее попасть домой", — рассказал один из бойцов.

Его товарищи тоже поделились эмоциями. Один из мужчин отметил, что ещё никогда не испытывал таких ощущений, находясь на своей земле, у себя на Родине. А второй, не сдерживая улыбки, поведал главную причину своей радости — у него родилась дочь. Ещё один солдат во время остановки впервые после попадания в плен позвонил маме.

"Привет, мам, это я! Да-да-да. Нас сегодня обменяли, мы в России уже. Да, вот только-только! Как у вас дела? <…> Ладно, всё, не плачь, давай, всё нормально, всё, давай, целую, пока!" — таков был трогательный разговор российского солдата с матерью, которая переживала за сына всем сердцем.