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31 января, 23:22

Освобождённые из украинского плена бойцы ВС РФ прибыли в Москву

Самолёт со спасёнными из украинского плена российскими военнослужащими приземлился в Москве. Бойцы будут направлены в столичные медучреждения Минобороны, где пройдут курс лечения и реабилитации.

На опубликованных телеканалом "Звезда" кадрах со взлётно-посадочной полосы видно, что некоторые солдаты в силу полученных травм не могут передвигаться самостоятельно — им помогают сослуживцы. С самолёта военнослужащих пересадили в автобусы большой вместимости.

Освобождённые из украинского плена бойцы ВС РФ прибыли в Москву. Видео. t.me / Zvezdanews

"Нам своих ребят надо забрать": Путин заявил, что Россия не будет останавливать обмены пленными
"Нам своих ребят надо забрать": Путин заявил, что Россия не будет останавливать обмены пленными

Лайф напоминает, Россия и Украина произвели очередной обмен пленными по формуле 195 на 195 в последний день января. Посредником в переговорах между Москвой и Киевом выступили Объединённые Арабские Эмираты. Некоторые из бойцов уже успели осчастливить родных известием о своём возвращении на Родину.

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t.me / Zvezdanews

Илья Пушкарев
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