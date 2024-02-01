Освобождённые из украинского плена бойцы ВС РФ прибыли в Москву

Самолёт со спасёнными из украинского плена российскими военнослужащими приземлился в Москве. Бойцы будут направлены в столичные медучреждения Минобороны, где пройдут курс лечения и реабилитации.

На опубликованных телеканалом "Звезда" кадрах со взлётно-посадочной полосы видно, что некоторые солдаты в силу полученных травм не могут передвигаться самостоятельно — им помогают сослуживцы. С самолёта военнослужащих пересадили в автобусы большой вместимости.