"Милитаристский вампиризм": В Госдуме шокированы желанием Киева убить остатки ВСУ в новом контрнаступе
Депутат Ивлев счёл милитаристским вампиризмом планы Киева на новый контрнаступ
России необходимо остановить "милитаристский вампиризм", толкающий киевский режим на уничтожение ВСУ в очередном контрнаступлении. Об этом заявил депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, комментируя соответствующее заявление начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова.
"Киевский режим продолжает планомерно уничтожать своих солдат: на поле боя, в провалившемся контрнаступлении, в тупых десантах на правый берег Днепра и побережье Крыма, в самолёте с гуманитарной миссией, который вёз украинских пленных. Теперь планируют очередную попытку весной этого года", — сказал политик в беседе с РИА "Новости".
Парламентарий также указал на сходство киевского режима с вампиром из фильмов режиссёра Квентина Тарантино. Так, украинской политической верхушке, как и вурдалакам, нужно всё больше и больше крови.
Напомним, Кирилл Буданов анонсировал очередное контрнаступление ВСУ. По его словам, украинские войска попытаются пойти в атаку уже грядущей весной. Напомним, ВСУ уже пытались провести контрнаступление в 2023 году. Оно началось в июне, и с тех пор они не смогли добиться какого-либо успеха на фронте, зато понесли огромные потери: всего за прошлый год противник лишился 215 тысяч военных, из них 160 тысяч потеряны как раз за полгода так называемого контрнаступа. Ранее целый список причин провала озвучил Владимир Зеленский.
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