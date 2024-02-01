России необходимо остановить "милитаристский вампиризм", толкающий киевский режим на уничтожение ВСУ в очередном контрнаступлении. Об этом заявил депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, комментируя соответствующее заявление начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова.

"Киевский режим продолжает планомерно уничтожать своих солдат: на поле боя, в провалившемся контрнаступлении, в тупых десантах на правый берег Днепра и побережье Крыма, в самолёте с гуманитарной миссией, который вёз украинских пленных. Теперь планируют очередную попытку весной этого года", — сказал политик в беседе с РИА "Новости".