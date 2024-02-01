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1 февраля, 12:51

Рябков: Россия не планирует размещать ядерное оружие в других странах

Россия не планирует размещать своё ядерное оружие в других странах, кроме Белоруссии. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на пресс-конференции по итогам первого заседания шерпов и су-шерпов БРИКС.

"Нет, не планирует", — отметил дипломат.

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Напомним, весной 2023 года президент РФ Владимир Путин заявил, что в Белоруссии завершается строительство хранилища российского тактического ядерного оружия. Уже 25 мая министры обороны двух стран подписали документы о его размещении, и в тот же день белорусский лидер Александр Лукашенко объявил о начале перемещения нестратегического ядерного оружия из России в Белоруссию. При этом контроль за ЯО остаётся у Москвы.

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Vk / Минобороны России

Александра Вишнякова
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