Рябков: Россия не планирует размещать ядерное оружие в других странах
Россия не планирует размещать своё ядерное оружие в других странах, кроме Белоруссии. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на пресс-конференции по итогам первого заседания шерпов и су-шерпов БРИКС.
"Нет, не планирует", — отметил дипломат.
Напомним, весной 2023 года президент РФ Владимир Путин заявил, что в Белоруссии завершается строительство хранилища российского тактического ядерного оружия. Уже 25 мая министры обороны двух стран подписали документы о его размещении, и в тот же день белорусский лидер Александр Лукашенко объявил о начале перемещения нестратегического ядерного оружия из России в Белоруссию. При этом контроль за ЯО остаётся у Москвы.
Vk / Минобороны России