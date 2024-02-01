Завершился дистанционный этап конкурса "Это у нас семейное"

Дистанционный этап конкурса "Это у нас семейное" президентской платформы "Россия — страна возможностей" завершился в среду, 31 января. Участниками проекта стали свыше 102 тысяч семейных команд, которые объединяют более 585 тысяч человек. В ближайшее время станут известны имена полуфиналистов, их определят в каждом федеральном округе по количеству набранных баллов за дистанционный этап.

В рамках дистанционного этапа конкурсанты выполняли задания на такие темы, как "Домашний уют", "Рецепт Жуковых", "Готовим вместе", "Званый ужин", "Добро и благодарность", "Новый год", "Мультсемья", "Первая помощь", "Песня трёх поколений", "Праздник для мамы", "Весёлые старты", "Семейный альбом" и "Изобретатели".

"Самыми популярными у наших участников стали задания "Домашний уют", "Готовим вместе" и "Новый год". Наиболее активно в дистанционном этапе себя показали представители Приволжского и Центрального федеральных округов – по 26% и 24% участников, соответственно. Из Сибирского и Южного (вместе с новыми регионами) федеральных округов в дистанционном этапе приняли участие по 11% семей от общего количества, из Уральского и Северо-Западного федеральных округов – по 10 % участников, из ДФО – 5%, из СКФО – 3%", — отметил гендиректор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Помимо возможности попасть в полуфинал конкурса, в рамках выполнения заданий дистанционного этапа участники соревновались за возможность получить подарки от организаторов. Среди призов — смарт-часы, термокружки, телевизоры, ноутбуки, умные колонки и другая бытовая техника. Свои подарки подготовили и члены Наблюдательного совета конкурса, например, концерт с участием известного саксофониста Игоря Бутмана, фортепианный урок от певца Дмитрия Маликова. А соучредитель лейбла Black Star Inc. Павел Курьянов выберет семью, которая посетит студию звукозаписи и получит возможность выпустить собственную песню на площадках лейбла. Партнёры конкурса также определят обладателей спецпризов. Среди них — посещение центра "Союзмультпарк" в Москве и Казани, экскурсия на Ленинградскую атомную станцию или на атомный ледокол в Мурманске.

Обладатели же главных призов — 30 сертификатов на улучшение жилищных условий и 300 больших семейных путешествий — будут определены в финале конкурса, который состоится летом.