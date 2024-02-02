Путин обсудил с Генштабом сложности из-за БПЛА на одном из участков фронта
На одном из участков в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине наблюдаются сложности из-за беспилотников (БПЛА). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками форума "Всё для победы!" в Туле.
"Вот сейчас только с утра разговаривал с Генштабом: на одном из участков, конечно, сложность ситуации связана как раз с беспилотными летательными аппаратами", — указал российский лидер.
Путин добавил, что делает выводы о важности беспилотников благодаря ежедневным контактам с военными, которые сражаются на передовой.
Напомним, 2 февраля Путин приехал в Тулу для участия в форуме "Всё для победы!". На встрече присутствуют волонтёры и медики, оказывающие помощь бойцам в зоне СВО, инженеры и изобретатели, которые работают над модернизацией военной техники, а также военные корреспонденты. В ходе беседы Путин заявил, что на поле боя побеждает тот, кто быстрее реагирует на средства противника, а также отметил, что вся работа властей и оружейников направлена на поддержку бойцов СВО. Кроме того, лидер РФ выразил уверенность, что новейшее российское вооружение превосходит аналоги НАТО.
Kremlin.ru