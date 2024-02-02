Путин обсудил с Генштабом сложности из-за БПЛА на одном из участков фронта

На одном из участков в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине наблюдаются сложности из-за беспилотников (БПЛА). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками форума "Всё для победы!" в Туле.

"Вот сейчас только с утра разговаривал с Генштабом: на одном из участков, конечно, сложность ситуации связана как раз с беспилотными летательными аппаратами", — указал российский лидер.