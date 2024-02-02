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2 февраля, 14:05

Путин обсудил с Генштабом сложности из-за БПЛА на одном из участков фронта

На одном из участков в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине наблюдаются сложности из-за беспилотников (БПЛА). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками форума "Всё для победы!" в Туле.

"Вот сейчас только с утра разговаривал с Генштабом: на одном из участков, конечно, сложность ситуации связана как раз с беспилотными летательными аппаратами", — указал российский лидер.

Путин добавил, что делает выводы о важности беспилотников благодаря ежедневным контактам с военными, которые сражаются на передовой.

Путин отметил роль БПЛА в выполнении боевых задач на СВО: "Дёшево, сердито, эффективно"
Путин отметил роль БПЛА в выполнении боевых задач на СВО: "Дёшево, сердито, эффективно"

Напомним, 2 февраля Путин приехал в Тулу для участия в форуме "Всё для победы!". На встрече присутствуют волонтёры и медики, оказывающие помощь бойцам в зоне СВО, инженеры и изобретатели, которые работают над модернизацией военной техники, а также военные корреспонденты. В ходе беседы Путин заявил, что на поле боя побеждает тот, кто быстрее реагирует на средства противника, а также отметил, что вся работа властей и оружейников направлена на поддержку бойцов СВО. Кроме того, лидер РФ выразил уверенность, что новейшее российское вооружение превосходит аналоги НАТО.

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Kremlin.ru

Дарья Нарыкова
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