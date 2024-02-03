Губернатор Ростовской области заявил об отсутствии жертв после уничтожения украинского беспилотника

При падении сбитого украинского беспилотника самолётного типа в Ростовской области никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"Сегодня ночью над территорией Ростовской области подразделениями нашего ПВО был поражён беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Жертв и разрушений нет", — написал он в телеграм-канале.