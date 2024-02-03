Губернатор Ростовской области заявил об отсутствии жертв после уничтожения украинского беспилотника
Голубев: При падении сбитого дрона ВСУ в Ростовской области никто не пострадал
При падении сбитого украинского беспилотника самолётного типа в Ростовской области никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.
"Сегодня ночью над территорией Ростовской области подразделениями нашего ПВО был поражён беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Жертв и разрушений нет", — написал он в телеграм-канале.
Напомним, Минобороны отчиталось об уничтожении семи украинских беспилотников в ночь на 3 февраля. Первым о пресечении попытки Киева атаковать российскую территорию сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Пострадавших нет, однако зафиксированы небольшие последствия на земле. Позднее появились сообщения о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Волгограде, огонь распространился на 300 квадратных метров. Причиной возгорания, как отметил глава региона Андрей Бочаров, стало падение сбитого дрона. Никто не пострадал.
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