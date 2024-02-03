"Потребовалось многомесячное "наступление": СМИ узнали, кто заставил Орбана изменить решение по Украине
Politico: Орбан изменил мнение по поводу помощи Украине из-за Макрона и Мелони
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан согласился на выделение Евросоюзом (ЕС) помощи Украине в размере 50 миллиардов долларов в результате уговоров со стороны итальянского премьера Джорджи Мелони и французского лидера Эмманюэля Макрона. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
"Потребовалось многомесячное "наступление" Мелони и немного "ухаживаний" со стороны французов, чтобы заставить Орбана согласиться", — пишет издание.
По информации Politico, в январе Макрон пригласил Орбана на обед в Елисейский дворец, во время которого попросил поделиться мнением, как лучше интегрировать восточные страны Европы. Лидер Франции сыграл ключевую роль в переговорах с венгерским премьером. В материале говорится, что Макрон всегда желал привлечь Орбана на свою сторону.
Вместе с этим близкие к итальянскому правительству источники рассказали, что премьер-министр Италии начала свою дипломатическую работу ещё до голосования в декабре, когда Орбан наложил вето на помощь Украине. Мелони переговорила с Орбаном по телефону, после чего встретилась в роскошном отеле "Амиго" в Брюсселе для часовой беседы и ещё раз утром перед саммитом. В статье указано, что Орбан согласился с давлением коллег, чтобы избежать крупного политического скандала.
Напомним, 1 февраля на саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС утвердили выделение Украине долгосрочной бюджетной помощи в размере 50 миллиардов евро на ближайшие четыре года. При этом решение было принято единогласно. Ещё в декабре 2023 года Орбан наложил вето на решение выделить Киеву эти деньги. Брюссель даже думал, как помочь Украине в обход Будапешта. В ЕС пояснили, что новый пакет помощи будет выделен Украине, если Киев будет соблюдать демократические принципы и права человека.
ТАСС / EPA / IAN LANGSDON