"Потребовалось многомесячное "наступление": СМИ узнали, кто заставил Орбана изменить решение по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан согласился на выделение Евросоюзом (ЕС) помощи Украине в размере 50 миллиардов долларов в результате уговоров со стороны итальянского премьера Джорджи Мелони и французского лидера Эмманюэля Макрона. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

"Потребовалось многомесячное "наступление" Мелони и немного "ухаживаний" со стороны французов, чтобы заставить Орбана согласиться", — пишет издание.

По информации Politico, в январе Макрон пригласил Орбана на обед в Елисейский дворец, во время которого попросил поделиться мнением, как лучше интегрировать восточные страны Европы. Лидер Франции сыграл ключевую роль в переговорах с венгерским премьером. В материале говорится, что Макрон всегда желал привлечь Орбана на свою сторону.