Эксперт объяснил, как ВСУ получили данные для поражения Ил-76

ВСУ получили информацию для поражения российского Ил-76 с украинскими пленными на борту через западную систему Link16, которая используется военнослужащими Североатлантического альянса. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

Собеседник информагентства заявил, что выполнивший пуск по российскому военно-транспортному самолёту ЗРК работал без радиолокационной системы обнаружения, а информация о воздушном судне поступила к нему через систему Link16.

"Поэтому сам комплекс до пуска обнаружен не был, так как не излучал зондирующие сигналы", — сообщил аналитик.