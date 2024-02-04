Эксперт объяснил, как ВСУ получили данные для поражения Ил-76
Эксперт Леонков: ВСУ для поражения Ил-76 получали данные через системы связи НАТО
ВСУ получили информацию для поражения российского Ил-76 с украинскими пленными на борту через западную систему Link16, которая используется военнослужащими Североатлантического альянса. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал военный эксперт Алексей Леонков.
Собеседник информагентства заявил, что выполнивший пуск по российскому военно-транспортному самолёту ЗРК работал без радиолокационной системы обнаружения, а информация о воздушном судне поступила к нему через систему Link16.
"Поэтому сам комплекс до пуска обнаружен не был, так как не излучал зондирующие сигналы", — сообщил аналитик.
Леонков предположил, что самолёт отслеживался системой пассивной радиотехнической разведки в реальном времени, после чего информация поступила в систему Link16. Как считает эксперт по системам противовоздушной обороны, это может говорить о том, что Запад спланировал операцию по уничтожению транспортного средства с пленными на борту.
Напомним, крушение Ил-76 произошло в Корочанском районе Белгородской области 24 января. Самолёт перевозил 65 украинских военнопленных. При крушении никто не выжил. В настоящее время расследуется уголовное дело по факту инцидента. Через пять дней после возбуждения дела Следственный комитет РФ подтвердил, что ракета по борту была выпущена из американского зенитно-ракетного комплекса Patriot.
Life.ru