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4 февраля, 04:45

Эксперт объяснил, как ВСУ получили данные для поражения Ил-76

Эксперт Леонков: ВСУ для поражения Ил-76 получали данные через системы связи НАТО

ВСУ получили информацию для поражения российского Ил-76 с украинскими пленными на борту через западную систему Link16, которая используется военнослужащими Североатлантического альянса. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

Собеседник информагентства заявил, что выполнивший пуск по российскому военно-транспортному самолёту ЗРК работал без радиолокационной системы обнаружения, а информация о воздушном судне поступила к нему через систему Link16.

"Поэтому сам комплекс до пуска обнаружен не был, так как не излучал зондирующие сигналы", — сообщил аналитик.

Леонков предположил, что самолёт отслеживался системой пассивной радиотехнической разведки в реальном времени, после чего информация поступила в систему Link16. Как считает эксперт по системам противовоздушной обороны, это может говорить о том, что Запад спланировал операцию по уничтожению транспортного средства с пленными на борту.

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Напомним, крушение Ил-76 произошло в Корочанском районе Белгородской области 24 января. Самолёт перевозил 65 украинских военнопленных. При крушении никто не выжил. В настоящее время расследуется уголовное дело по факту инцидента. Через пять дней после возбуждения дела Следственный комитет РФ подтвердил, что ракета по борту была выпущена из американского зенитно-ракетного комплекса Patriot.

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Life.ru

Алексей Соловьёв
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