Захарова объяснила отъезд артистов из России выражением "чёрт попутал"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вспомнила самую подходящую народную мудрость в связи с отъездом ряда звёзд из страны. На просьбу прокомментировать ситуацию с группой "Би-2", Аллой Пугачёвой и другими артистами в эфире телеканала "ТВ Центр" она сказала, что их попутал чёрт.
"Есть прекрасное, замечательное выражение: "Их чёрт попутал". Вот в этом вся народная мудрость", — заметила дипломат.
Захарова считает, что гражданская позиция артистов, которые "спонсируют террористический киевский режим", работает против них. На вопрос о том, стоит ли России в дальнейшем забывать поступки таких знаменитостей, ответила ещё одной пословицей: "Кто старое помянет — тому глаз вон, а кто старое забудет — тому два".
Напомним, группу "Би-2" задержали после концерта на тайском Пхукете 24 января. Музыканты выступали без необходимых документов и нарвались на депортацию. После вмешательства МИД Израиля всех артистов выслали в еврейское государство, даже тех, у кого нет его гражданства. При этом россиянам из состава группы дипломатическую помощь хотела оказать РФ, но они отказались встречаться с консулом. Прилетев в Израиль, музыканты дали пресс-конференцию, на которую не пустили российские СМИ.
VK / МИД России