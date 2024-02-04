Захарова объяснила отъезд артистов из России выражением "чёрт попутал"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вспомнила самую подходящую народную мудрость в связи с отъездом ряда звёзд из страны. На просьбу прокомментировать ситуацию с группой "Би-2", Аллой Пугачёвой и другими артистами в эфире телеканала "ТВ Центр" она сказала, что их попутал чёрт.

"Есть прекрасное, замечательное выражение: "Их чёрт попутал". Вот в этом вся народная мудрость", — заметила дипломат.

Захарова считает, что гражданская позиция артистов, которые "спонсируют террористический киевский режим", работает против них. На вопрос о том, стоит ли России в дальнейшем забывать поступки таких знаменитостей, ответила ещё одной пословицей: "Кто старое помянет — тому глаз вон, а кто старое забудет — тому два".