Съехавшая в подъезд москвичка заявила, что её выселил беженец с Украины под следствием

Арендатором квартиры в ЖК "Сиреневый парк", которую за 1,25 миллиона рублей на полгода сдала москвичка с тремя детьми, оказался беженец с Украины, находящийся под домашним арестом. Мужчина заявил на женщину в полицию из-за попыток незаконно выселить его. Она же в ответ обвинила его в том, что он заселил десяток человек, поменял замки и выкинул принадлежащую хозяйке мебель. Об этом сообщает SHOT.

Хозяйка квартиры в Москве — о ситуации со своим квартирантом с Украины. Видео © T.me / SHOT

По словам Елены, она познакомилась с квартирантом на суде, где ему избирали меру пресечения по 158-й статье. Пожалела мужчину с четырьмя детьми и решила сдать ему квартиру с дизайнерским ремонтом в доме на Тагильской улице. Они составили расписку о передаче 1,2 миллиона за аренду жилья на полгода, и москвичка забрала своих детей (восьмилетнюю дочь, десятилетних мальчиков-двойняшек и 28-летнего сына-инвалида), собаку, котов и вместе с мужем переехала в Подмосковье в съёмную квартиру подешевле.

Однако уже вскоре семью выгнали, и всем пришлось вернуться. Вот только квартирант, который якобы подселил в квартиру ещё десять человек, их домой не впустил, и они вместе с мебелью поселились в подъезде. Арендатор покинуть жильё не может, потому что указал этот адрес для домашнего ареста.