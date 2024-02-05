Раненую женщину спасли из-под обстрела ВСУ в Курской области

Женщина ранена в результате обстрела ВСУ посёлка Тёткино в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт у себя в телеграм-канале.

"Посёлок Тёткино Глушковского района обстрелян со стороны Украины. Всего насчитали 5 прилётов. К сожалению, получила осколочное ранение местная жительница", — написал глава региона. Пострадавшую доставили в Глушковскую ЦРБ, где ей оказывают всю необходимую помощь.