Раненую женщину спасли из-под обстрела ВСУ в Курской области
Женщина ранена в результате обстрела ВСУ посёлка Тёткино в Курской области
Женщина ранена в результате обстрела ВСУ посёлка Тёткино в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт у себя в телеграм-канале.
"Посёлок Тёткино Глушковского района обстрелян со стороны Украины. Всего насчитали 5 прилётов. К сожалению, получила осколочное ранение местная жительница", — написал глава региона. Пострадавшую доставили в Глушковскую ЦРБ, где ей оказывают всю необходимую помощь.
А 3 февраля ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске. Число жертв после украинской атаки составило 28 человек, в том числе погибли беременная женщина и ребёнок. Вице-спикер Госдумы заявила, что Киев настигнет возмездие за атаку на Лисичанск. Она не исключила, что эта атака является попыткой добиться от Запада нового финансирования.
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