В Кремле не стали опровергать визит Карлсона в администрацию президента
Песков не стал комментировать возможный визит Карлсона в администрацию Путина
Представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения прессы о том, что американский журналист Такер Карлсон посетил Администрацию Президента России.
"Я никак не комментирую передвижения американского журналиста здесь", — заявил пресс-секретарь российского лидера.
Напомним, 1 февраля в Москву впервые прибыл знаменитый американский журналист Такер Карлсон. Он уже успел посетить балет "Спартак" в Большом театре и прогуляться по российской столице. Отвечая на вопросы прессы, Карлсон загадочно прокомментировал слухи о своём желании взять интервью у президента РФ Владимира Путина, а также признался в любви к Москве. А сегодня стало известно, что машина Карлсона покинула отель в Москве вместе со съёмочным оборудованием.
ТАСС / Zuma