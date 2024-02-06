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6 февраля, 10:17

В Кремле не стали опровергать визит Карлсона в администрацию президента

Песков не стал комментировать возможный визит Карлсона в администрацию Путина

Представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения прессы о том, что американский журналист Такер Карлсон посетил Администрацию Президента России.

"Я никак не комментирую передвижения американского журналиста здесь", — заявил пресс-секретарь российского лидера.

Такера Карлсона пригласили на шоу Павла Воли
Такера Карлсона пригласили на шоу Павла Воли

Напомним, 1 февраля в Москву впервые прибыл знаменитый американский журналист Такер Карлсон. Он уже успел посетить балет "Спартак" в Большом театре и прогуляться по российской столице. Отвечая на вопросы прессы, Карлсон загадочно прокомментировал слухи о своём желании взять интервью у президента РФ Владимира Путина, а также признался в любви к Москве. А сегодня стало известно, что машина Карлсона покинула отель в Москве вместе со съёмочным оборудованием.

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ТАСС / Zuma

Александр Юнашев
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