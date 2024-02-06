Съехавшая в подъезд москвичка боится, что у неё отберут детей из-за скандала

Москвичка Елена Каминская, которая сдала в аренду четырёхкомнатную квартиру, а сама в итоге оказалась в подъезде с детьми, боится, что их разлучат. Квартирант уже написал заявление на многодетную мать, она ответила тем же. Теперь полиции предстоит понять, на чью сторону в сложившейся ситуации встанет закон. Сейчас семье нужно решать, как быть с жильём и школой, потому что реабилитационный центр, в котором они обосновались, находится на другом конце города от учебного заведения.

"Вся наша жизнь — там. При этом наши соседи собирают подписи о том, что не хотят жить со мной рядом. Непонятно, как детям в школу возвращаться теперь. До этого они очень хорошо учились: дочка победила недавно в конкурсе юных художников, сын — победитель олимпиады по математике, второй сын сдавал ГТО", — рассказала Елена Каминская kp.ru.

Елена говорит, что её старший сын-инвалид с золотыми руками, а его поделки покупают люди из самых разных уголков мира. Сложившуюся ситуацию женщина считает чудовищной, потому что это наносит огромный ущерб её детям и репутации.

Пресс-служба департамента труда и соцзащиты Москвы в свою очередь уточнила, что, узнав о ситуации Елены, их представители встретились с семейством, предложили переехать в один из центров и пообещали предоставить всю помощь с размещением.