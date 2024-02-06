МЧС создаст в Сирии центр по подготовке пожарных и спасателей
Глава МЧС России Александр Куренков сообщил о планах создать в Сирии центр по подготовке пожарных и спасателей. Он рассказал, что сейчас определяется его месторасположение, а позже туда поставят всю необходимую технику.
"Наша страна поставит в Сирию технику, оборудование и снаряжение отечественного производства. Их планируется как использовать в учебном процессе, так и применять в практической деятельности по обеспечению безопасности", — приводит его слова пресс-служба ведомства.
Глава МЧС также подчеркнул, что это позволит повысить уровень реагирования на чрезвычайные ситуации. Вместе с тем он добавил, что ещё в прошлом году после землетрясений в Сирии по просьбе пожарных российские специалисты провели мастер-классы по оказанию первой помощи, горной подготовке и пожарно-спасательному делу.
Ранее Life.ru сообщал, что американская авиация в ночь на 3 февраля нанесла серию ударов по Сирии и Ираку. Россия осудила действия Вашингтона, а также запросила срочное заседание СБ ООН. Минобороны Сирии также сообщало о гибели мирных жителей.
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