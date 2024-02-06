МЧС создаст в Сирии центр по подготовке пожарных и спасателей

Глава МЧС России Александр Куренков сообщил о планах создать в Сирии центр по подготовке пожарных и спасателей. Он рассказал, что сейчас определяется его месторасположение, а позже туда поставят всю необходимую технику.

"Наша страна поставит в Сирию технику, оборудование и снаряжение отечественного производства. Их планируется как использовать в учебном процессе, так и применять в практической деятельности по обеспечению безопасности", — приводит его слова пресс-служба ведомства.