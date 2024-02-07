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7 февраля, 11:31

Главу ГУР Украины Буданова* внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внёс Буданова* в список террористов и экстремистов

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов*. Обложка © Getty Images / Laurent Van Der Stockt

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов*. Обложка © Getty Images / Laurent Van Der Stockt

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается в среду, 7 февраля, на сайте ведомства.

Буданов* фигурирует в свежем перечне террористов и экстремистов на 13-й строчке. Скриншот © LIFE

Буданов* фигурирует в свежем перечне террористов и экстремистов на 13-й строчке. Скриншот © LIFE

На сайте службы в части включённых в перечень террористов и экстремистов лиц указан Буданов* Кирилл Алексеевич, родившийся 4 января 1986 года в Киеве Украинской ССР. Также в перечень включены главкомы украинских ВМС и Воздушных сил Алексей Неижпапа* (12-й в строчке) и Николай Олещук* (11-й).

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На днях Буданов* заявил, что ВСУ планируют новое наступление на российские укрепрайоны. А сам манёвр решено начать весной. Напомним, украинская армия уже пыталась провести контрнаступление в 2023 году. Оно началось в июне, и с тех пор ВСУ не смогли добиться какого-либо успеха на фронте, зато понесли огромные потери: всего за прошлый год противник лишился 215 тысяч военных, из них 160 тысяч потеряно как раз за полгода контрнаступа.

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* Внесены в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.

Наталья Исакова
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