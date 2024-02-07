Главу ГУР Украины Буданова* внесли в перечень террористов и экстремистов

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается в среду, 7 февраля, на сайте ведомства.

Буданов* фигурирует в свежем перечне террористов и экстремистов на 13-й строчке. Скриншот © LIFE

На сайте службы в части включённых в перечень террористов и экстремистов лиц указан Буданов* Кирилл Алексеевич, родившийся 4 января 1986 года в Киеве Украинской ССР. Также в перечень включены главкомы украинских ВМС и Воздушных сил Алексей Неижпапа* (12-й в строчке) и Николай Олещук* (11-й).