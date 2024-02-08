РФ предупредила Аргентину о недопустимости передачи российских вертолётов Киеву

Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов назвал недопустимой возможную передачу Киеву российских вертолётов Ми-171Е, которые находятся в южноамериканской стране. Ранее об этом сообщал местный портал Noticias Urbanas.

"Последовательно доводим до них неприемлемость такого шага. Подчёркиваем, что он также шёл бы вразрез с сертификатом конечного пользователя, который запрещает передавать военную технику третьим странам без согласия страны-производителя", — указал Феоктистов в беседе с РИА "Новости" в четверг, 8 февраля.

При этом глава дипмиссии заявил, что власти Аргентины не подтверждают информацию о готовящейся передаче Киеву летательных аппаратов. По словам посла, администрация экс-президента Аргентины Альберто Фернандеса считала недопустимым любую отправку вооружений в зоны конфликтов, в том числе на Украину. Феоктистов подчеркнул, что два российских Ми-171Е, о которых идёт речь, уже не в рабочем состоянии и разобраны.