РФ предупредила Аргентину о недопустимости передачи российских вертолётов Киеву
Посол Феоктистов: Аргентина не подтверждает планы передать ВСУ вертолёты РФ
Вертолёт Ми-171. Обложка © ТАСС / Зорикто Дагбаев
Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов назвал недопустимой возможную передачу Киеву российских вертолётов Ми-171Е, которые находятся в южноамериканской стране. Ранее об этом сообщал местный портал Noticias Urbanas.
"Последовательно доводим до них неприемлемость такого шага. Подчёркиваем, что он также шёл бы вразрез с сертификатом конечного пользователя, который запрещает передавать военную технику третьим странам без согласия страны-производителя", — указал Феоктистов в беседе с РИА "Новости" в четверг, 8 февраля.
При этом глава дипмиссии заявил, что власти Аргентины не подтверждают информацию о готовящейся передаче Киеву летательных аппаратов. По словам посла, администрация экс-президента Аргентины Альберто Фернандеса считала недопустимым любую отправку вооружений в зоны конфликтов, в том числе на Украину. Феоктистов подчеркнул, что два российских Ми-171Е, о которых идёт речь, уже не в рабочем состоянии и разобраны.
Ми-171Е — экспортный вариант вертолёта Ми-171. Он разработан в ОКБ Миля (Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова). Первый полёт состоялся в 1991 году. В 2009 году на вооружение была принята военная модификация вертолёта Ми-171Ш.
Напомним, в конце декабря интернет-портал Noticias Urbanas сообщил, что Аргентина хочет отдать Украине два неисправных вертолёта в счёт будущих F-16 от США. Феоктистов тогда заявил, что Россия выступает против этого. Как сообщал Life.ru, позиция Буэнос-Айреса изменилась после победы на выборах президента Хавьера Милея, который пообещал в 2024 году организовать саммит по Украине и выступил против вступления Аргентины в БРИКС.