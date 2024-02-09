Около 15 человек доставили в военкомат после массовой драки на складе Wildberries в Подмосковье
SHOT ПРОВЕРКА: Работников склада Wildberries доставили в военкомат после драки
Буйные сотрудники склада Wildberries в Электростали, участвовавшие в массовой драке с охраной, доставлены в военкомат. Как пишет SHOT ПРОВЕРКА, подтверждать свою порядочность в вопросе защиты Родины придётся 15 работникам. Всего в полицию доставили 29 самых активных участников потасовки. По данным телеграм-канала, на них составили протоколы за мелкое хулиганство.
Момент начала массовой драки на складе Wildberries в Подмосковье. Видео © SHOT ПРОВЕРКА
Также выяснилось, что среди буйных работников были граждане Киргизии, которые находятся в России без необходимых на то документов. На них также составили протоколы за нарушение иммиграционных правил. По факту драки возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство организованной группой". Всех зачинщиков драки уволят.
Напомним, массовая драка на складе Wildberries в Электростали, уже привлекавшем внимание силовиков, произошла в ночь на 8 февраля: около 200 сотрудников сцепились в схватке с охраной. Прибывшая на место полиция задержала часть драчунов. По данным Life.ru, причиной побоища стало обвинение в адрес одного из работников в краже.