Около 15 человек доставили в военкомат после массовой драки на складе Wildberries в Подмосковье

Буйные сотрудники склада Wildberries в Электростали, участвовавшие в массовой драке с охраной, доставлены в военкомат. Как пишет SHOT ПРОВЕРКА , подтверждать свою порядочность в вопросе защиты Родины придётся 15 работникам. Всего в полицию доставили 29 самых активных участников потасовки. По данным телеграм-канала, на них составили протоколы за мелкое хулиганство.

Также выяснилось, что среди буйных работников были граждане Киргизии, которые находятся в России без необходимых на то документов. На них также составили протоколы за нарушение иммиграционных правил. По факту драки возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство организованной группой". Всех зачинщиков драки уволят.