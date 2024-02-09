"Телефонный террорист" угрожал взрывчаткой московскому отелю, где проживал Такер Карлсон
SHOT: Неизвестный сообщил о тротиле в отеле 4Seasons, где жил Такер Карлсон
Московский отель 4Seasons, где жил американский журналист Такер Карлсон, "заминировал" телефонный хулиган. По данным SHOT, вечером 8 февраля неизвестный позвонил силовикам и сообщил, что в здании на Охотном ряду находится "50 килограммов тротила" — и он рванёт, если силовики не арестуют самого главного постояльца — Такера Карлсона.
Гостиницу проверили, никакой взрывчатки, разумеется, не нашли. Сам Карлсон к тому моменту улетел из России, но звонивший об этом не знал. Теперь "телефонного террориста" разыскивает полиция.
Как уже сообщал Life.ru, Такер Карлсон прибыл в Москву, посетил балет "Спартак" в Большом театре, прогулялся по городу и признался в любви к столице России. А накануне Карлсон выложил видео на фоне Кремля, заявив, что скоро возьмёт интервью у президента России Владимира Путина. Полная версия этого интервью вышла утром 9 февраля.