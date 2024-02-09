"Телефонный террорист" угрожал взрывчаткой московскому отелю, где проживал Такер Карлсон

Московский отель 4Seasons, где жил американский журналист Такер Карлсон, "заминировал" телефонный хулиган. По данным SHOT, вечером 8 февраля неизвестный позвонил силовикам и сообщил, что в здании на Охотном ряду находится "50 килограммов тротила" — и он рванёт, если силовики не арестуют самого главного постояльца — Такера Карлсона.