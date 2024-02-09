В России создали антирейтинг блогеров, забивших на отечественные соцсети

АНО "Белый Интернет" представила антирейтинг российских блогеров, которые преимущественно выкладывают контент в соцсети Instagram*. Список организация опубликовала в телеграм-канале в пятницу, 9 февраля.

"В список попали те российские блогеры, которые либо редко и неактивно ведут российские соцсети и присутствуют преимущественно на зарубежных экстремистских площадках, либо число их подписчиков на зарубежных платформах значительно превышает количество на отечественных, либо блогеры, у которых нет подтверждённых страниц в российских соцсетях", — отметили там.

В антирейтинге 17 позиций. По каждому из блогеров АНО "Белый Интернет" опубликовала подробный отчёт по количеству подписчиков в американском Instagram* и российском "ВКонтакте":

1. Гусейн Гасанов. Количество подписчиков в Instagram* — 27,7 миллиона, во "ВКонтакте" — 103,3 тысячи (страница верифицированная, соцсеть давно не ведёт).

2. Ксения Бородина. Количество подписчиков в Instagram* — 21 миллион, во "ВКонтакте" — 398 тысяч (страница верифицированная, соцсеть ведёт редко).

3. Настя Ивлеева. Количество подписчиков в Instagram* — 18,1 миллиона, во "ВКонтакте" — 412 тысяч (страница верифицированная, соцсеть ведёт).

4. Оксана Самойлова. Количество подписчиков в Instagram* — 15,5 миллиона, во "ВКонтакте" — 811 тысяч (страница верифицированная, соцсеть ведёт).

5. Давид Манукян. Количество подписчиков в Instagram* — 13,5 миллиона, во "ВКонтакте" — 113,8 тысячи на личной странице, 1,2 миллиона на другой с контентом (страницы верифицированные, соцсеть ведёт).

6. Гоар Аветисян. Количество подписчиков в Instagram* — 11,9 миллиона, во "ВКонтакте" присутствуют только фанатские страницы.

7. Виктория Боня. Количество подписчиков в Instagram* — 10,8 миллиона, во "ВКонтакте" — 486 тысяч (страница верифицированная, соцсеть ведёт).

8. Валерия Чекалина (Лерчек). Количество подписчиков в Instagram* — 10,3 миллиона, во "ВКонтакте" — 897,5 тысячи (страница неверифицированная, соцсеть снова ведёт после снятия обвинений).

9. Марьяна Ро. Количество подписчиков в Instagram* — 7,6 миллиона, во "ВКонтакте" — 655,3 тысячи (не обновляется с марта 2022 года).

10. Сергей Косенко. Количество подписчиков в Instagram* — 7 миллионов, во "ВКонтакте" присутствуют две страницы с 20,7 тысячи и 1,5 тысячи подписчиков (страницы неверифицированные, последняя ведётся).

11. Алёна Шишкова. Количество подписчиков в Instagram* — 5,8 миллиона, во "ВКонтакте" — 230 тысяч (страница неверифицированная, соцсеть не ведётся с 2022 года).

12. Лера Кудрявцева. Количество подписчиков в Instagram* — 5,4 миллиона, во "ВКонтакте" присутствуют только фанатские страницы, одна из которых названа "официальной группой" без верификации.

13. Наталья Зубарева (врач). Количество подписчиков в Instagram* — 5,2 миллиона, во "ВКонтакте" есть только верифицированная страница клиники.

14. Ирина Пинчук. Количество подписчиков в Instagram* — 4,8 миллиона, во "ВКонтакте" есть только неверифицированные фанатские страницы.

15. Артём Чекалин. Количество подписчиков в Instagram* - 3,9 миллиона, количество подписчиков "ВКонтакте" — 52,9 тысячи (страница неверифицированная, соцсеть не ведётся).

16. Регина Доктор. Количество подписчиков в Instagram* - 3 миллиона, во "ВКонтакте" присутствует только верифицированная страница клиники.

17. Олеся Широкова. Количество подписчиков в Instagram* — 2,4 миллиона, страница во "ВКонтакте" отсутствует.