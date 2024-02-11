СК завёл дело на "психбольного-минёра" за посмертный подрыв росгвардейцев в Элисте
СК завёл уголовное дело по факту ранения трёх росгвардейцев при взрыве в Элисте
Место взрыва в Элисте. Обложка © СУ СК России по Республике Калмыкия
Следователи завели уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" в связи с ранением трёх сотрудников Росгвардии при обыске в квартире "психбольного-минёра", устроившего взрыв в помещении центра по оказанию психологической помощи в Элисте. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по Калмыкии.
"11 февраля около 01:20 мск по месту проживания мужчины, осуществившего 10 февраля подрыв в офисном помещении центра по оказанию психологической помощи, произошла детонация неустановленного взрывного вещества, в результате чего пострадали трое сотрудников управления Росгвардии по республике, проводившие мероприятия по поиску, обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ", — уточнило ведомство.
Сам подрывник погиб при первом взрыве. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, где им оказывается необходимая помощь.
Life.ru напоминает, первый взрыв прогремел в многоэтажке Элисты вечером 10 февраля. Его устроил психически нездоровый клиент оздоровительного центра из-за конфликта с психологом Намджилой Ямановой. Она и её муж попытались успокоить буйного клиента, но не смогли. Их госпитализировали с тяжёлыми осколочными ранениями. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело, правоохранители выехали домой к подозреваемому для обыска. Там и сработало второе взрывное устройство.