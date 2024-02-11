Версия о подрыве СВУ в Элисте из-за спонтанной вспышки гнева получила опровержение

Взрыв в Элисте, который устроил 28-летний местный житель Сергей Данилов, был запланирован заранее. Подрыв СВУ произошёл не из-за спонтанной вспышки гнева после ссоры с психологом, как предполагалось ранее. Об этом сообщает SHOT.

Сотрудники СК работают на месте первого взрыва в психологическом центре "Альтернатива". Видео © T.me / Следком Калмыкии

По данным телеграм-канала, накануне около восьми часов вечера злоумышленник, страдающий шизоидным расстройством личности, пришёл в центр медиации и образовательных услуг "Альтернатива". Он просил о сеансе с психологом Намджил Ямановой и принёс на встречу СВУ мощностью около 300 граммов в тротиловом эквиваленте в пакете, начинив его поражающими элементами из металла. Провода от устройства мужчина скрыл под одеждой. В итоге у Данилова возникла ссора со специалистом, в результате чего тот активировал взрывчатку.

У Ямановой диагностированы множественные раны тела осколочного типа, ожоги головы и лица, оскольчатый перелом носа со смещением, ушибы обоих лёгких и травматический шок. При этом на встрече также присутствовал и её 37-летний супруг — Герман Яманов. У него зафиксированы осколочные раны и ожоги, а также проникающие ранения в оба глаза, каждая из орбит сломана.