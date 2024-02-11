Пострадавший из-за взрыва в Элисте росгвардеец находится в тяжёлом состоянии

"Состояние двоих пострадавших на ул. Родниковой оценивается как среднетяжёлое, один пострадавший находится сейчас в тяжёлом, стабильном состоянии", — написал он в своём телеграм-канале.

При этом состояние двоих пострадавших от первого взрыва на ул. Клыкова в настоящее время тяжёлое, но стабильное, сейчас они находятся в надёжных руках врачей. Сараев также подчеркнул, что специалистами городской поликлиники сопровождена и работа пунктов временного размещения для эвакуированных жителей.