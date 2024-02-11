Пострадавший из-за взрыва в Элисте росгвардеец находится в тяжёлом состоянии
Обстановка после взрыва в Элисте. Обложка © T.me / SHOT
Двое пострадавших из-за взрыва в Элисте сотрудников Росгвардии находятся в состоянии средней тяжести, третий раненый — в тяжёлом, сообщил министр здравоохранения Калмыкии Булат Сараев.
"Состояние двоих пострадавших на ул. Родниковой оценивается как среднетяжёлое, один пострадавший находится сейчас в тяжёлом, стабильном состоянии", — написал он в своём телеграм-канале.
При этом состояние двоих пострадавших от первого взрыва на ул. Клыкова в настоящее время тяжёлое, но стабильное, сейчас они находятся в надёжных руках врачей. Сараев также подчеркнул, что специалистами городской поликлиники сопровождена и работа пунктов временного размещения для эвакуированных жителей.
Напомним, накануне взрыв гранаты произошёл в многоэтажном доме в Элисте. Подрывником оказался один из клиентов центра медитации и образовательных услуг "Альтернатива", он состоял на учёте в психоневрологическом диспансере. Изначально предполагалось, что причиной ЧП стал конфликт с психологом Намджил Ямановой. Она и её муж попытались утихомирить разъярённого мужчину, но у них не получилось. Подрывник погиб на месте, а супруги были госпитализированы. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело, правоохранители выехали домой к подозреваемому для обыска. Там сработало второе взрывное устройство, которое ранило троих росгвардейцев.