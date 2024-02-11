Власти Калмыкии окажут необходимую помощь пострадавшим из-за взрывов в Элисте

Власти Калмыкии окажут всю необходимую помощь пятерым пострадавшим от взрывов в Элисте, сообщил глава Республики Калмыкия Бату Хасиков после посещения больницы, где сейчас находятся раненые.

Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков в больнице у пострадавших. Фото © T.me / Бату Хасиков

"Врачи продолжают бороться за здоровье четверых земляков. Состояние пятого пострадавшего позволило отпустить его домой после медицинского обследования. Отмечу, что сотрудники Управления Росгвардии по Республике Калмыкия действовали строго по инструкции. Окажем всю необходимую помощь пострадавшим и их родственникам", — написал Хасиков в своём телеграм-канале.