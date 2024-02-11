Власти Калмыкии окажут необходимую помощь пострадавшим из-за взрывов в Элисте
Власти Калмыкии окажут всю необходимую помощь пятерым пострадавшим от взрывов в Элисте, сообщил глава Республики Калмыкия Бату Хасиков после посещения больницы, где сейчас находятся раненые.
Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков в больнице у пострадавших. Фото © T.me / Бату Хасиков
"Врачи продолжают бороться за здоровье четверых земляков. Состояние пятого пострадавшего позволило отпустить его домой после медицинского обследования. Отмечу, что сотрудники Управления Росгвардии по Республике Калмыкия действовали строго по инструкции. Окажем всю необходимую помощь пострадавшим и их родственникам", — написал Хасиков в своём телеграм-канале.
Он также сообщил, что одного росгвардейца, пострадавшего во время второго взрыва, уже выписали из больницы.
Напомним, взрыв гранаты произошёл вчера в многоэтажном доме в Элисте. Подрывником оказался один из клиентов центра медитации и образовательных услуг "Альтернатива", который состоял на учёте в психоневрологическом диспансере. Причиной ЧП мог стать конфликт с психологом: она вместе с мужем пыталась утихомирить мужчину, но не получилось. Подрывник погиб на месте, а супругов госпитализировали. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело, правоохранители выехали домой к подозреваемому для обыска. Там сработало второе взрывное устройство. Ранены трое правоохранителей.
T.me / Следком Калмыкии