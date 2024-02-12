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Подрывник из Элисты хранил бомбы в кастрюлях на кухне и увлекался химией

12 февраля, 07:24
Сергей Данилов. Обложка © t.me / SHOT

Сергей Данилов. Обложка © t.me / SHOT

Устроивший взрыв в многоэтажке в Элисте мужчина хранил взрывчатые вещества в кастрюлях и стеклянных банках у себя на кухне. Он смог самостоятельно собрать бомбы, потому что с детства увлекался химией. Об этом пишет SHOT.

Момент взрыва в Элисте в центре психологической помощи. Видео © t.me / SHOT

По данным следствия, 28-летний Сергей Данилов спланировал подрыв заранее. Он пришёл к своему психологу в центр медиации и образовательных услуг "Альтернатива" обмотанный проводами, а в пакете у него было СВУ мощностью 300 граммов в тротиловом эквиваленте.

Мужчина попросил психолога Намджил Яманову поспособствовать тому, чтобы его сняли с учёта в психдиспансере, где он числился с 2016 года с диагнозом "шизофрения". Отказ обвиняемый воспринял агрессивно и подорвал себя. Сам он погиб, тяжёлые ранения получили психолог и её супруг, приехавший забрать женщину с работы. Также ранены силовики, прибывшие с обыском в дом к злоумышленнику. У одного из них оторвало часть ноги.

По словам знакомых Данилова, он был тихим и замкнутым, внешне не вызывал опасений. Любил химию и радиоэлектронику. Его психическое состояние ухудшилось после смерти матери три года назад.

Власти Калмыкии окажут необходимую помощь пострадавшим из-за взрывов в Элисте
Власти Калмыкии окажут необходимую помощь пострадавшим из-за взрывов в Элисте

Напомним, 10 февраля произошёл взрыв гранаты в многоэтажном доме в Элисте. Подрывником оказался клиент центра медиации и образовательных услуг "Альтернатива", который состоял на учёте в психоневрологическом диспансере. Причиной ЧП мог стать конфликт с психологом: она вместе с мужем пыталась утихомирить мужчину, но не получилось. Подрывник погиб на месте, а супругов госпитализировали. Правоохранители выехали домой к подозреваемому для обыска. Там сработало второе взрывное устройство. Ранены трое полицейских. Возбуждено уголовное дело.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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