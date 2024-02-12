Подрывник из Элисты хранил бомбы в кастрюлях на кухне и увлекался химией 12 февраля, 07:24 Сергей Данилов. Обложка © t.me / SHOT

Устроивший взрыв в многоэтажке в Элисте мужчина хранил взрывчатые вещества в кастрюлях и стеклянных банках у себя на кухне. Он смог самостоятельно собрать бомбы, потому что с детства увлекался химией. Об этом пишет SHOT.

Момент взрыва в Элисте в центре психологической помощи. Видео © t.me / SHOT

По данным следствия, 28-летний Сергей Данилов спланировал подрыв заранее. Он пришёл к своему психологу в центр медиации и образовательных услуг "Альтернатива" обмотанный проводами, а в пакете у него было СВУ мощностью 300 граммов в тротиловом эквиваленте.

Мужчина попросил психолога Намджил Яманову поспособствовать тому, чтобы его сняли с учёта в психдиспансере, где он числился с 2016 года с диагнозом "шизофрения". Отказ обвиняемый воспринял агрессивно и подорвал себя. Сам он погиб, тяжёлые ранения получили психолог и её супруг, приехавший забрать женщину с работы. Также ранены силовики, прибывшие с обыском в дом к злоумышленнику. У одного из них оторвало часть ноги.

По словам знакомых Данилова, он был тихим и замкнутым, внешне не вызывал опасений. Любил химию и радиоэлектронику. Его психическое состояние ухудшилось после смерти матери три года назад.

Авторы Татьяна Миссуми