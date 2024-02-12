Ни дефицита, ни падения: Политолог оценила новые данные об успехах экономики РФ

Надежды Запада на то, что российская экономика рухнет под гнётом санкций, не оправдались: напротив, экономика растёт (по итогам 2023 года ВВП вырос на 3,6%), демонстрирует гибкость — и никакого дефицита на рынке, несмотря на уход западных компаний, не наблюдается. Об этом Life.ru рассказала политолог, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Анна Фёдорова, комментируя совещание по экономическим вопросам, которое сегодня провёл президент РФ Владимир Путин.

"В общем, все разговоры о том, что российская экономика будет падать, российская экономика будет схлопываться, совершенно себя не оправдали. В первую очередь это связано с тем, что президент Владимир Путин, опираясь на команду профессионалов высокого уровня, действительно смог ситуацию в экономике удержать, и, более того, во многих отраслях, воспользовавшись санкциями, мы свои позиции только укрепили и нарастили", — подчеркнула собеседница Life.ru.

Фёдорова напомнила, что экономика России показала гибкость, сохранив высокие объёмы экспорта на фоне санкций, при этом изменив его структуру: доля дружественных стран теперь составляет 80%. Кроме того, она подчеркнула, что прогнозы Запада о дефиците и пустых полках в РФ не сбылись.