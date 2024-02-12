Ни дефицита, ни падения: Политолог оценила новые данные об успехах экономики РФ
Политолог Фёдорова: Прогнозы падения экономики РФ совершенно не оправдались
Надежды Запада на то, что российская экономика рухнет под гнётом санкций, не оправдались: напротив, экономика растёт (по итогам 2023 года ВВП вырос на 3,6%), демонстрирует гибкость — и никакого дефицита на рынке, несмотря на уход западных компаний, не наблюдается. Об этом Life.ru рассказала политолог, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Анна Фёдорова, комментируя совещание по экономическим вопросам, которое сегодня провёл президент РФ Владимир Путин.
"В общем, все разговоры о том, что российская экономика будет падать, российская экономика будет схлопываться, совершенно себя не оправдали. В первую очередь это связано с тем, что президент Владимир Путин, опираясь на команду профессионалов высокого уровня, действительно смог ситуацию в экономике удержать, и, более того, во многих отраслях, воспользовавшись санкциями, мы свои позиции только укрепили и нарастили", — подчеркнула собеседница Life.ru.
Фёдорова напомнила, что экономика России показала гибкость, сохранив высокие объёмы экспорта на фоне санкций, при этом изменив его структуру: доля дружественных стран теперь составляет 80%. Кроме того, она подчеркнула, что прогнозы Запада о дефиците и пустых полках в РФ не сбылись.
"Два года прошло, и мы можем с абсолютной уверенностью утверждать, что никакого дефицита нигде нет — ни в продуктах питания, ни в лекарствах, ни в бытовой технике, ни в лёгкой промышленности. Опять же это произошло благодаря разным грамотно принятым решениям и развитию новых каналов международного сотрудничества и торговли. И здесь тоже надо, конечно, отдать должное — это команда Владимира Владимировича Путина смогла эти решения принять и в жизнь их воплотить", — добавила политолог.
Напомним, в понедельник, 12 февраля, президент Владимир Путин провёл совещание по экономическим вопросам, в ходе которого сообщил, что ВВП РФ в 2023 году вырос на 3,6% и оказался выше среднемировых значений, и заявил о завершении подготовки плана социально-экономических действий на ближайшие шесть лет. Кроме того, глава государства поставил задачу по сдерживанию инфляции и назвал приоритетом властей повышение доходов россиян и улучшение качества их жизни.
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