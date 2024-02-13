Песков заявил, что Путин и Карлсон кратко пообщались не под запись после интервью

Президент РФ Владимир Путин и американский журналист Такер Карлсон кратко пообщались не под запись после интервью. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"У них действительно краткий разговор уже по окончании интервью на ногах состоялся, он был недолгим", — сказал журналистам представитель Кремля в ответ на просьбу подтвердить, был ли разговор не под запись.