Песков заявил, что Путин и Карлсон кратко пообщались не под запись после интервью
Такер Карлсон и Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин и американский журналист Такер Карлсон кратко пообщались не под запись после интервью. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"У них действительно краткий разговор уже по окончании интервью на ногах состоялся, он был недолгим", — сказал журналистам представитель Кремля в ответ на просьбу подтвердить, был ли разговор не под запись.
Также Песков подчеркнул, что резонансное интервью Путина Карлсону запустило в Европе не "мейнстримные" дискуссии и заставило многих задуматься о том, стоит ли ЕС продолжать прежнюю неконструктивную линию поведения.
Напомним, 9 февраля вышло интервью президента страны Владимира Путина Такеру Карлсону. Свой разговор с американским журналистом президент РФ начал с истории многовековых отношений России и Украины, после чего, в частности, выразил уверенность в том, что две страны рано или поздно договорятся и восстановят свои отношения, а также рассказал про нежелание принимать Россию в НАТО в 2000-х годах. Всего президент России успел ответить Карлсону на 60 вопросов.