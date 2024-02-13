В Кремле раскрыли, как в Европе расправляются с неугодными СМИ
Песков: В Европе признают неугодные СМИ пропагандистами, это общая тенденция
В Европе СМИ, которые не работают в рамках информационного мейнстрима и стараются освещать события объективно, признаются инструментами пропаганды. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Это общая тенденция. [Это] идёт вразрез с идеалами свободной прессы и лишний раз демонстрирует готовность властей [в Европе] карать неугодные им СМИ", — отметил он в беседе с журналистами.
Так представитель Кремля прокомментировал встречу министров иностранных дел Франции, ФРГ и Польши, посвящённую борьбе с пропагандой. Ранее журнал L'Express сообщал, что члены так называемого Веймарского треугольника — дипломатической платформы, которая объединяет Париж, Берлин и Варшаву, — планируют представить совместный проект по борьбе с "зарубежной дезинформацией".
Напомним, 9 февраля вышло интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Беседу президент РФ начал с истории многовековых отношений России и Украины, после чего, в частности, выразил уверенность в том, что две страны рано или поздно договорятся и восстановят свои отношения, а также рассказал про нежелание принимать Россию в НАТО в 2000-х годах. Всего президент РФ успел ответить Карлсону на 60 вопросов.
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