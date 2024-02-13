В Европе СМИ, которые не работают в рамках информационного мейнстрима и стараются освещать события объективно, признаются инструментами пропаганды. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Это общая тенденция. [Это] идёт вразрез с идеалами свободной прессы и лишний раз демонстрирует готовность властей [в Европе] карать неугодные им СМИ", — отметил он в беседе с журналистами.