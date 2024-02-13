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Россиянам дали советы, как в 4 шага подобрать идеальную оправу очков под форму лица

Эксперт Иванов: Выбирать очки нужно под форму лица и тон кожи

13 февраля, 13:40
Обложка © Shutterstock

Обложка © Shutterstock

Очки сегодня используются не только по прямому назначению — для улучшения зрения, но и как модный аксессуар. Именно поэтому важно подобрать такую оправу, которая будет идеально подходить под вашу форму лица и гармонировать с его чертами. Как это сделать, Life.ru рассказал эксперт в сфере оптики, член Международной ассоциации оптиков (IOA) Алексей Иванов.

Шаг 1. Анализ формы лица

Ключ к идеальной оправе начинается с понимания формы вашего лица. Есть секрет, который позволит вам легко её определить. Возьмите маркер для стекла и подойдите к зеркалу. Медленно обведите контур вашего лица на поверхности зеркала. На зеркале останется форма (овал, круг, квадрат, треугольник, сердце). Это поможет вам определить, какая форма оправы будет гармонировать с вашими чертами.

Алексей Иванов

Эксперт в сфере оптики, член Международной ассоциации оптиков (IOA)

Ключ к идеальной оправе начинается с понимания формы вашего лица. Есть секрет, который позволит вам легко её определить. Возьмите маркер для стекла и подойдите к зеркалу. Медленно обведите контур вашего лица на поверхности зеркала. На зеркале останется форма (овал, круг, квадрат, треугольник, сердце). Это поможет вам определить, какая форма оправы будет гармонировать с вашими чертами.
Ключ к идеальной оправе начинается с понимания формы вашего лица. Есть секрет, который позволит вам легко её определить. Возьмите маркер для стекла и подойдите к зеркалу. Медленно обведите контур вашего лица на поверхности зеркала. На зеркале останется форма (овал, круг, квадрат, треугольник, сердце). Это поможет вам определить, какая форма оправы будет гармонировать с вашими чертами.

Для овальной формы лица подойдут оправы:

  • круглые;
  • "кошачий глаз";
  • прямоугольные;
  • квадратные;
  • "авиаторы";
  • геометрические;
  • по линии бровей;
  • овальные;
  • wayfarer.
10 стильных оправ времён СССР, показывающих, что тогда знали толк в очках
10 стильных оправ времён СССР, показывающих, что тогда знали толк в очках

Для круглой формы лица подойдут оправы:

  • прямоугольные;
  • квадратные;
  • "авиаторы";
  • геометрические.

Для квадратной формы лица подойдут оправы:

  • круглые;
  • "кошачий глаз";
  • wayfarer;
  • "авиаторы";
  • по линии бровей;
  • овальные.

Для треугольной формы лица подойдут оправы:

  • круглые;
  • "кошачий глаз";
  • квадратные;
  • "авиаторы";
  • геометрические;
  • wayfarer.

Для сердцевидной формы лица подойдут оправы:

  • "кошачий глаз";
  • прямоугольные;
  • квадратные;
  • по линии бровей;
  • овальные;
  • wayfarer.
Россиянам дали советы, как правильно выбрать очки зимой
Россиянам дали советы, как правильно выбрать очки зимой

Шаг 2. Выбор цвета оправы в соответствии с тоном кожи

Выбор цвета оправы — это вопрос не только моды, но и гармонии с вашим естественным тоном кожи. Холодные оттенки кожи оживляются с оправами чёрного, серого и синего цвета, в то время как тёплый тон кожи лучше сочетается с бежевым, розовым и красным.

Как определить тон кожи?

1. Посмотрите на цвет вен в районе запястья. Если вены выглядят синими или фиолетовыми — у вас холодный тон кожи, если зелёными — тёплый, если ни тот ни другой, то, скорее всего, нейтральный.

2. Вспомните, как вы реагируете на солнце. Если загар ложится легко и быстро, а сгораете редко, то, скорее всего, у вас тёплый или нейтральный тон кожи. А если вы сгораете быстро и загар ложится плохо, то у вас, возможно, холодный тон кожи.

Офтальмолог развеяла популярный миф о солнцезащитных очках
Офтальмолог развеяла популярный миф о солнцезащитных очках

Шаг 3. Выбор очков под образ жизни

Ваш образ жизни играет ключевую роль в выборе оправы. Иванов призывает подумать, чем вы занимаетесь чаще всего и где.

  • Если вы активный человек, то стоит сделать выбор в сторону облегчённых моделей.
  • Если вы предпочитаете спокойный ритм жизни, то вам стоит выбрать что-то простое, но утончённое.
  • Если вам нравится выделяться, стоит выбрать что-то яркое, массивное.

Шаг 4. Не забудьте про выражение личности

Оправа для очков — это не просто аксессуар, это способ выразить вашу индивидуальность. Важно выбирать оправу, которая не только подходит по стилю, но и отражает вашу личность, рекомендует эксперт.

Названа "фишка" хороших солнцезащитных очков, без которой они бесполезны
Названа "фишка" хороших солнцезащитных очков, без которой они бесполезны

Кстати, если вы считаете, что носить очки зимой — плохая идея, то офтальмологи придерживаются другого мнения. Почему — читайте в материале Life.ru.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко
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