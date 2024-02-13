Россиянам дали советы, как в 4 шага подобрать идеальную оправу очков под форму лица
Эксперт Иванов: Выбирать очки нужно под форму лица и тон кожи
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Очки сегодня используются не только по прямому назначению — для улучшения зрения, но и как модный аксессуар. Именно поэтому важно подобрать такую оправу, которая будет идеально подходить под вашу форму лица и гармонировать с его чертами. Как это сделать, Life.ru рассказал эксперт в сфере оптики, член Международной ассоциации оптиков (IOA) Алексей Иванов.
Шаг 1. Анализ формы лица
Ключ к идеальной оправе начинается с понимания формы вашего лица. Есть секрет, который позволит вам легко её определить. Возьмите маркер для стекла и подойдите к зеркалу. Медленно обведите контур вашего лица на поверхности зеркала. На зеркале останется форма (овал, круг, квадрат, треугольник, сердце). Это поможет вам определить, какая форма оправы будет гармонировать с вашими чертами.
Для овальной формы лица подойдут оправы:
- круглые;
- "кошачий глаз";
- прямоугольные;
- квадратные;
- "авиаторы";
- геометрические;
- по линии бровей;
- овальные;
- wayfarer.
Для круглой формы лица подойдут оправы:
- прямоугольные;
- квадратные;
- "авиаторы";
- геометрические.
Для квадратной формы лица подойдут оправы:
- круглые;
- "кошачий глаз";
- wayfarer;
- "авиаторы";
- по линии бровей;
- овальные.
Для треугольной формы лица подойдут оправы:
- круглые;
- "кошачий глаз";
- квадратные;
- "авиаторы";
- геометрические;
- wayfarer.
Для сердцевидной формы лица подойдут оправы:
- "кошачий глаз";
- прямоугольные;
- квадратные;
- по линии бровей;
- овальные;
- wayfarer.
Шаг 2. Выбор цвета оправы в соответствии с тоном кожи
Выбор цвета оправы — это вопрос не только моды, но и гармонии с вашим естественным тоном кожи. Холодные оттенки кожи оживляются с оправами чёрного, серого и синего цвета, в то время как тёплый тон кожи лучше сочетается с бежевым, розовым и красным.
Как определить тон кожи?
1. Посмотрите на цвет вен в районе запястья. Если вены выглядят синими или фиолетовыми — у вас холодный тон кожи, если зелёными — тёплый, если ни тот ни другой, то, скорее всего, нейтральный.
2. Вспомните, как вы реагируете на солнце. Если загар ложится легко и быстро, а сгораете редко, то, скорее всего, у вас тёплый или нейтральный тон кожи. А если вы сгораете быстро и загар ложится плохо, то у вас, возможно, холодный тон кожи.
Шаг 3. Выбор очков под образ жизни
Ваш образ жизни играет ключевую роль в выборе оправы. Иванов призывает подумать, чем вы занимаетесь чаще всего и где.
- Если вы активный человек, то стоит сделать выбор в сторону облегчённых моделей.
- Если вы предпочитаете спокойный ритм жизни, то вам стоит выбрать что-то простое, но утончённое.
- Если вам нравится выделяться, стоит выбрать что-то яркое, массивное.
Шаг 4. Не забудьте про выражение личности
Оправа для очков — это не просто аксессуар, это способ выразить вашу индивидуальность. Важно выбирать оправу, которая не только подходит по стилю, но и отражает вашу личность, рекомендует эксперт.
Кстати, если вы считаете, что носить очки зимой — плохая идея, то офтальмологи придерживаются другого мнения. Почему — читайте в материале Life.ru.