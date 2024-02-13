Россиянам дали советы, как в 4 шага подобрать идеальную оправу очков под форму лица

Очки сегодня используются не только по прямому назначению — для улучшения зрения, но и как модный аксессуар. Именно поэтому важно подобрать такую оправу, которая будет идеально подходить под вашу форму лица и гармонировать с его чертами. Как это сделать, Life.ru рассказал эксперт в сфере оптики, член Международной ассоциации оптиков (IOA) Алексей Иванов.

Шаг 1. Анализ формы лица

Ключ к идеальной оправе начинается с понимания формы вашего лица. Есть секрет, который позволит вам легко её определить. Возьмите маркер для стекла и подойдите к зеркалу. Медленно обведите контур вашего лица на поверхности зеркала. На зеркале останется форма (овал, круг, квадрат, треугольник, сердце). Это поможет вам определить, какая форма оправы будет гармонировать с вашими чертами.

Шаг 2. Выбор цвета оправы в соответствии с тоном кожи

Выбор цвета оправы — это вопрос не только моды, но и гармонии с вашим естественным тоном кожи. Холодные оттенки кожи оживляются с оправами чёрного, серого и синего цвета, в то время как тёплый тон кожи лучше сочетается с бежевым, розовым и красным.

Как определить тон кожи?

1. Посмотрите на цвет вен в районе запястья. Если вены выглядят синими или фиолетовыми — у вас холодный тон кожи, если зелёными — тёплый, если ни тот ни другой, то, скорее всего, нейтральный.

2. Вспомните, как вы реагируете на солнце. Если загар ложится легко и быстро, а сгораете редко, то, скорее всего, у вас тёплый или нейтральный тон кожи. А если вы сгораете быстро и загар ложится плохо, то у вас, возможно, холодный тон кожи.