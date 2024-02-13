В России объявили в розыск мэра польского города

МВД России объявило в розыск мэра польского города Валбжих (Нижнесилезское воеводство) Романа Шелемея, директора Института национальной памяти Польши Кароля Навроцкого и замминистра госактивов страны Кароля Рабенду. Это следует из базы розыска ведомства.

"Шелемей Роман. Разыскивается по статье УК", — сказано в базе.

О какой статье идёт речь, не уточняется. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что против Шелемея, Навроцкого и Рабенды возбуждено уголовное дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам.

В сентябре 2022 года мэр Валбжиха заявил, что по его распоряжению власти города снесли памятник, установленный в 70-е годы в память о солдатах Красной армии. Рабенда принимал участие в демонтаже памятника в честь Красной армии в Мальборке в августе позапрошлого года, а Навроцкий присутствовал на месте сноса памятника благодарности советским воинам в Глубчицах. Монумент воздвигли в 1945 году в память о 676 воинах 1-го Украинского фронта, погибших при освобождении населённого пункта в марте 1945-го.